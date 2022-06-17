بازی ایران-آرژانتین در آستانه لغو/ ‏پاراگوئه‬ جایگزین تیم ملی شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال ایران چند ماه پیش در خبری رسمی اعلام کرد تیم ملی فوتسال کشورمان روزهای ۱۵ و ۱۷ تیرماه در دیدارهای تدارکاتی به مصاف آرژانتین می‌روند.

قرار بود تیم ملی ایران دو روز زودتر به آرژانتین سفر کند و برای این مسابقه که جهت آماده سازی ایران قبل از حضور در جام ملت‌های آسیا پیش بینی شده بود، شرکت کند.

با این حال با وجود اینکه صدور روادید آرژانتین روندی طولانی دارد اما تاکنون اقدامی از سوی فدراسیون آرژانتین در این زمینه صورت نگرفته است.

خبرنگار مهر در این راستا سوالی را از «سباستین» خبرنگار آرژانتینی پرسید که وی اعلام کرد آرژانتین قرار است روزهای ۲۴ و ۲۶ تیرماه در پاراگوئه به مصاف تیم ملی این کشور برود.

سباستین در این خصوص گفت: طبق اطلاعات ما، آرژانتین درخواست داده بود بازی با ایران یک هفته زودتر (۸ تیرماه) برگزار شود ولی نمی دانم برای پروسه صدور ویزا چه اتفاقی می‌افتد.

پیش از این مدیر دپارتمان تیم‌های ملی آرژانتین، ایران را برای بازی در این کشور دعوت کرده بود اما ظاهراً فدراسیون فوتبال آرژانتین پاسخ نامه‌های ایران برای دریافت روادید را نمی‌دهد.

تیم ملی ایران مهرماه امسال در مسابقات جام ملت‌های آسیا حضور خواهد داشت و برگزاری بازی با آرژانتین می‌تواند کمک بزرگی به تیم وحید شمسایی برای آماده سازی بهتر و بیشتر باشد.

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