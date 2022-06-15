به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران قرار بود برای انجام دو بازی تدارکاتی در روزهای ۱۵ و ۱۷ تیر ماه عازم آرژانتین بشود. باوجود دعوتنامه ای که «سوتو» مدیر دپارتمان تیم‌های ملی فدراسیون آرژانتین برای ایران ارسال کرده است، اقدام خاص دیگری از سوی آرژانتینی‌ها و صدور روادید صورت نگرفته است.

در نامه رئیس دپارتمان تیم‌های ملی آرژانتین که بیش از یک ماه پیش خطاب به حسن کامرانی فر دبیر کل فدراسیون ایران ارسال شده، شرایط این مسابقه با جزئیات در اختیار فدراسیون کشورمان قرار گرفته است.

همانطور که امروز در گزارشی به این موضوع پرداخته شد، پیگیری‌های فدراسیون فوتبال ایران بعد از این دعوتنامه از سوی آرژانتین به دلایل نامشخصی بی پاسخ مانده و حتی اقدامی از سوی تیم میزبان برای صدور روادید انجام نشده است.