به گزارش خبرنگار مهر، «شب جاوید» عنوان برنامه جدید از این شبکه رادیویی است که با اجرای علیرضا جاویدنیا گوینده رادیو و تلویزیون و بازیگر خوب کشورمان راهی آنتن می‌شود. این برنامه گفتگو محور در هر قسمت میزبان آدم‌های سرشناس هر محله می‌شود و با آن‌ها گفت و گوی صمیمی خواهد داشت.

علیرضا جاویدنیا مجری برنامه «شب جاوید» درباره این برنامه توضیحاتی داد و ابتدا به محله‌هایی که آدم‌ها در آن‌ها بزرگ می‌شود به خبرنگار مهر گفت: همه ما از محله‌ای که به دنیا آمده‌ایم، آدم‌های سرشناسی و موفقی را می‌شناسیم که با آن‌ها خاطره داریم، این برنامه با سوال «بچه کجایی؟» به سراغ افراد موفق و تاثیرگذار محله‌های قدیمی می‌رود و با آنها گپ و گفت صمیمی خواهد داشت. در «شب جاوید» مهمان برنامه از محله‌ای که متولد شده است می‌گوید و با روایت خاطرات به معرفی آدم‌های سرشناس محله خود می‌پردازد.

جاویدنیا افزود: این برنامه را با بچه‌های محله ما یعنی خیابان ری تهران و کوچه آبشار شروع کرده‌ایم. در این محله هنرمندان، ورزشکاران و افراد موفق بسیاری رشد کرده‌اند و بزرگ شده‌اند. در قسمت اول این برنامه با منصور فائزی کارمند بازنشسته بانک که دستی هم بر قلم دارند گفتگو کردیم. در قسمت‌های بعدی و در آینده تلاش می‌کنیم بعد از محله‌های قدیمی تهران به سراغ شهرستان‌ها و محله‌های قدیمی آنجا برویم.

این گوینده و بازیگر رادیو درباره تجربه حضورش در این سال‌ها در برنامه‌های رادیویی تصریح کرد: موقعیت‌های مختلفی برای من پیش آمده که انسان‌های سرشناس و موفق یا مردم عادی و سخت کوشی که مرا می‌بینند از لحظات که صدای من را از آنتن رادیو شنیده‌اند به نیکی یاد می‌کنند و این بهترین و ارزشمندترین چیزی است که من دارم.

وی افزود: خاطرم هست یک پزشک سرشناس و موفق یک روز به من گفت از شب‌های سخت امتحان فقط خاطرات برنامه «راه شب» با اجرای شما و زنده یاد منوچهر نوذری به یادم مانده است. این برای یک گوینده بسیار ارزشمند است که شنونده او امروز از موفق‌ترین انسان‌های کشور است و از او به نیکی یاد می‌کند.

جاویدنیا اظهار کرد: چیز دیگری که مرا بسیار خوشحال می‌کند این است که برخی از مردم با ابراز لطف به من و همکاران من می‌گویند لبخندی که شما بر لب ما نشاندیم بهانه رفع خیلی از کدورت‌ها در خانواده و جمع دوستان شده و این از افتخارات من است.

گوینده طناز رادیو در ادامه درباره علاقه به کارش گفت بیان کرد: کارم را دوست دارم و به مردم عشق می‌ورزم و برای همین قبل از حضور به استودیو تمام دغدغه‌ها و ناراحتی‌های شخصی ام را پشت در می‌گذارم.

جاویدنیا با تعریف یک خاطره از عشق و احترام به مردم گفت: یادم هست یک روز بعد از اجرای حدود ۲ ساعت برنامه طنز و اجرای برنامه «راه شب» همکارانم متوجه شدند که من خواهر بزرگترم را از دست داده‌ام و به خاطر مردم چیزی به کسی نگفتم. البته که گاهی پیش آمده که حالم خوب نباشد بر روی آنتن اعلام می‌کنم و مردم مهربان ما هم با ابراز لطف، با من همدردی می‌کنند.

این گوینده اضافه کرد: گاهی پیامک‌ها و تماس‌هایی از طرف مردم داریم که تصور می‌کنند این لبخند روی لب و انرژی ما گوینده‌ها به خاطر چمدان، چمدان پول‌هایی است که با اجرای برنامه به خانه می‌بریم، که فقط همکاران ما می‌دانند که تنها چیزی که حال ما را خوب می‌کند تزریق حال خوب به مردم است و بازخوردهایی که از پیامک‌ها و تماس‌های آنها در برنامه می‌گیریم.

جاویدنیا در پایان گفت: امیدوارم «شب جاوید» در رادیو صبا برنامه‌ای خاطره انگیر برای مخاطبان شود و شبی به یاد ماندنی باشد که در آینده از آن به نیکی یاد کنند.

برنامه «شب جاید» پنجشنبه شب‌ها ساعت ۲۱ به تهیه کنندگی سجاد کلبادی نژاد و اجرای علیرضا جاویدنیا راهی آنتن صبا می‌شود.