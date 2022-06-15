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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۴۵

وضعیت نرمال شبکه همراه اول با وقوع زلزله‌های هرمزگان

وضعیت نرمال شبکه همراه اول با وقوع زلزله‌های هرمزگان

با وجود وقوع زلزله‌های ۵.۲ و ۴.۲ ریشتری در استان هرمزگان، ترافیک شبکه در مناطق زلزله‌زده، روان و بدون اختلال است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، پس از وقوع زلزله های صبح امروز چهارشنبه ۲۵ خرداد در ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه در حوالی جناح و بخش مرکزی شهرستان لنگه استان هرمزگان، شبکه اپراتور اول در آن مناطق کاملاً پایدار بوده و انتقال ترافیک بدون هیچگونه اختلالی صورت می گیرد.

بر اساس این گزارش دقایقی پس از وقوع زمین لرزه های ۵.۲ و ۴.۲ ریشتری در این مناطق، تیم های فنی همراه اول در مناطق زلزله زده حاضر شده و از حصول سرویس دهی مناسب شبکه اطمینان حاصل کردند.

کانون این زمین لرزه ۴.۲ ریشتری در عمق ۲۲ کیلومتری و زلزله ۵.۲ ریشتری در عمق ۸ کیلومتری سطح زمین بوده است.

همراه اول با توجه به شبکه گسترده خود در کشور، اعلام آمادگی کرده همچون گذشته، از طریق رومینگ ملی پذیرای مشترکان سایر اپراتورها در این مناطق باشد.

کد مطلب 5515018

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