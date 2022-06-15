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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۲:۳۵

امروز درباره تغییر ساعت طرح ترافیک تصمیم گیری می شود

امروز درباره تغییر ساعت طرح ترافیک تصمیم گیری می شود

جلسه شورای عالی ترافیک تهران با بررسی پنج موضوع مهم و تصمیم گیری درباره ساعات اجرای طرح در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران، امروز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، جلسه شورای ترافیک تهران به ریاست علیرضا زاکانی شهردار پایتخت و با حضور سردار حمیدی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، سید مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، پوریا محمدیان نماینده وزارت کشور و دبیر شورای عالی ترافیک و دیگر نماینده‌های مسئول در حوزه حمل و نقل پایتخت در ساختمان مرکزی شهرداری تهران برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است که پنج موضوع در دستورکار بررسی جلسه امروز قرار گرفته است. موضوع نخست بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه اجرایی شدن طرح ساماندهی تردد موتورسیکلت در شهر تهران، موضوع دوم بررسی اثرات ترافیکی احداث تونل شهید متوسلیان (امتداد جنوبی بزرگراه شهید صیاد شیرازی) و موضوع سوم به مروری بر مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران و ارائه راهکارهای اجرایی می‌پردازد،

همچنین چهارمین دستور جلسه این شورا تصمیم‌گیری در خصوص ساعات اجرای طرح در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران و موضوع پنجم برابر با تعیین تکلیف تردد ناوگان حمل بتن در طول روز در سطح شهر تهران است.

کد مطلب 5515120
مهشید جعفری معظم

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