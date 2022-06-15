امروز درباره تغییر ساعت طرح ترافیک تصمیم گیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، جلسه شورای ترافیک تهران به ریاست علیرضا زاکانی شهردار پایتخت و با حضور سردار حمیدی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، سید مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، پوریا محمدیان نماینده وزارت کشور و دبیر شورای عالی ترافیک و دیگر نماینده‌های مسئول در حوزه حمل و نقل پایتخت در ساختمان مرکزی شهرداری تهران برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است که پنج موضوع در دستورکار بررسی جلسه امروز قرار گرفته است. موضوع نخست بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه اجرایی شدن طرح ساماندهی تردد موتورسیکلت در شهر تهران، موضوع دوم بررسی اثرات ترافیکی احداث تونل شهید متوسلیان (امتداد جنوبی بزرگراه شهید صیاد شیرازی) و موضوع سوم به مروری بر مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران و ارائه راهکارهای اجرایی می‌پردازد،

همچنین چهارمین دستور جلسه این شورا تصمیم‌گیری در خصوص ساعات اجرای طرح در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران و موضوع پنجم برابر با تعیین تکلیف تردد ناوگان حمل بتن در طول روز در سطح شهر تهران است.