وقوع ۹ تصادف پرخسارت صبحگاهی در اولین شنبه پاییزی

به گزارش خبرنگار مهر، همایون فتاحی در دومین جلسه ستاد استقبال از مهر معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با بیان این که معابر تهران امروز میزان حادثه کمتری را نسبت به روز چهارشنبه تجربه کرد، گفت: در تصادفات امروز حادثه منجر به جرح را شاهد نبودیم و تنها ۱۰ مورد برخورد خودروها را در شریان های بزرگراهی داشتیم به طوری که اولین تصادف در بزرگراه امام علی(ع) به وقوع پیوست.

وی از وقوع ۹ تصادف خسارتی در ترافیک صبحگاهی دومین روز از سال تحصیلی ۹۴-۹۵ خبر داد و اظهار کرد: نخستین تصادف واقع در اتوبان امام علی(ع) رخداد و البته خوشبختانه هیچ کدام از تصادفات جرحی نبوده است.

وی سایر تصادفات را در لحظه های اولیه صبح واقع در کندرو اتوبان آزادگان- خروجی فتح، و بزرگراه شهید همت محدوده آیت الله کاشانی و کوهسار دانست.

مدیر مرکز ترافیک شهرداری تهران در خصوص محدوده های پر ترافیک صبحگاهی افزود: بزرگراه های همت، شهیدخرازی، آزادگان تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، بزرگراه نیایش محدوده شهید ستاری، آزادراه تهران- کرج از آزادگان تا بعد از بزرگراه ستاری، بزرگراه امام علی(ع) از جنوب به شما و از بعثت تا بالای شهید محلاتی با بار ترافیکی سنگین روبرو بود.

فتاحی در ادامه ترافیک ساعت ۸ صبح امروز ۴ مهرماه را همچون مهر سال های گذشته دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش ترافیک در روزهای آینده خواهشمندیم شهروندان با وسایل حمل و نقل عمومی در شهر تردد داشته باشند.

به گفته وی ساعت ۶:۳۰ دقیقه صبح امروز شاهد بار ترافیکی ۱۶۵ کیلومتری معابر بودیم که در ساعت ۸ صبح به ۱۸۰ کیلومتر رسید.

مدیرکل مهندسی ایمنی ترافیک معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران هم در این ستاد گفت: با مدیریت صحیح شهروندان در انتخاب زمان سفر درون شهری برخلاف آنچه پیش بینی می شد امروز شنبه چهارم مهر ۹۴ برخلاف انتظارات، بار ترافیکی ای بیشتر از چهارشنبه-اول مهر- را شاهد نبودیم.

علی فغانی با تاکید بر اینکه ترافیک امروز تهران در مقایسه آماری تفاوت چندانی با ترافیک نخستین روز مهر ماه سال ۹۳ نداشت، گفت: با مدیریت صحیح شهروندان در انتخاب زمان سفر و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی خوشبختانه امروز شاهد تراکم ترافیکی بیشتر از روز چهارشنبه نبودیم.

به گفته وی، تمامی ناوگان حمل ونقل عمومی پایتخت اعم از اتوبوسرانی، تاکسیرانی و مترو با تمام ظرفیت از ساعات ابتدایی صبح به شهروندان خدمات رسانی کردند.

فغانی در پایان تاکید کرد: مهر ماه امسال مدیریت ترافیک دقیق تری بر معابر شهری تهران حاکم بود چرا که تعداد ۱۵۰ دوربین نظارت تصویری بر دوربین های موجود شهر تهران اضافه شده و اکنون ۱۵۰۰ دستگاه دوربین نظارت تصویری معابر تهران را به تصویر می کشند.