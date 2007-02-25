افزایش محدوده طرح ترافیک در تهران / ممنوعیت تردد خودروهای تک سرنشین در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از بررسی کارشناسی محدودیت های جدید ترافیکی قابل اجرا در سال 86 برای ارسال به شورای عالی ترافیک به منظور تصویب نهایی خبر داد و گفت: در صورت تصویب شورای عالی ترافیک این طرحها به عنوان راهکارهای جدید برای بهبود وضعیت ترافیک پایتخت از سال آینده به اجرا گذاشته خواهند شد.

دکتر محمود صفارزاده با اشاره به طرحها و محدودیت های جدید ترافیکی که از سوی تیم کارشناسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به عنوان راهکارهای پیشنهادی جدید برای کنترل و بهبود وضعیت ترافیک کلان شهر تهران برای اجرا در سال آینده هم اکنون در حال طی مراحل مطالعات کارشناسی خود برای ارسال به شورای عالی ترافیک است ، افزود: افزایش محدوده طرح ترافیک در پایتخت و ادغام محدوده زوج و فرد و محدوده طرح ترافیک از جمله طرح های ترافیکی پیشنهادی است که هم اکنون توسط تیم کارشناسی ویژه سازمان حمل و نقل و ترافیک مراحل مطالعاتی خود را طی می کند.

وی ممنوعیت تردد خودروهای تک سرنشین را یکی از مهم ترین طرح های ترافیکی در دست مطالعه این سازمان برشمرد و گفت: ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده در پایتخت ، ممنوعیت تردد خودروهای فاقد برگه معاینه فنی و ممنوعیت تردد خودروهای با آلایندگی بالا از دیگر طرح های ترافیکی در دست مطالعه سازمان حمل و نقل و ترافیک است.

صفارزاده با بیان اینکه هم اکنون این طرح های ترافیکی در کمیته حمل و نقل عمومی و معابر سازمان حمل و نقل و ترافیک مراحل مطالعات و بررسی های کارشناسی خود را طی می کند ، تصریح کرد: در صورتی که بتوانیم ظرف هفته های آینده به نظر و اجماع کلی در زمینه طرح های پیشنهادی مذکور برسیم امیدواریم تا قبل از پایان سال پیشنهادهای جدید حوزه ترافیک شهرداری تهران را به عنوان طرح های پیشنهادی قابل اجرا برای بهبود وضعیت ترافیک کلان شهرتهران برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی ترافیک ارسال شود.