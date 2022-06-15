خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان اصفهان علی‌رغم مُهر «برخورداری» که بر پیشانی دارد، بستری برای پروژه‌های عمرانی نیمه تمام بسیاری است. پروژه‌هایی که به دلیل کمبود اعتبار روی زمین مانده و تبدیل به ابزاری برای قول‌های غیر قابل تحقق شده است. پروژه‌هایی که در زیست روزانه میلیون‌ها نفر تأثیر دارد و برخی از آن‌ها پروژه‌های ملی محسوب می‌شوند.

سفر رئیس جمهور و هیأت همراه به اصفهان فرصت خوبی برای تحقق اعتبارات لازم جهت تکمیل این پروژه‌هاست که عمر برخی از آن‌ها به بیش از ده‌ها سال می‌رسد. این پروژه‌های در حوزه‌های مختلف راه‌سازی، عمرانی، ورزشی، صنعتی و غیره که برای توسعه ملی نیز تأثیرگذار هستند.

قطار سریع‌السیر تهران _ اصفهان

پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان _ قم _ تهران به عنوان یکی از کریدورهای مهم کشوری که در خط ترانزیت جنوب به شمال و پایتخت نیز قرار دارد، ابتدا در دولت دهم مطرح و پروژه عمرانی آن آغاز شد. طبق برنامه‌ریزی ابتدایی قرار بود این پروژه در سال ۱۳۸۹ به بهره‌برداری برسد، اما خبری از پیشرفت آن مطرح نشد.

در دولت یازدهم این طرح مورد بازنگری قرار گرفت و در اسفند ۱۳۹۳ توسط حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت بار دیگر کلنگ‌زنی شد و حالا با گذشت ۱۷ سال همچنان بلاتکلیف است. این قطار سریع‌السیر قرار بود با سرعت ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت، در عرض یک ساعت و نیم، تهران را به اصفهان وصل کند. روحانی در بهمن ۹۳ در خصوص این پروژه گفته بود: «این خط باید سریع‌تر راه‌اندازی شود و برای این منظور ۲.۶ میلیارد دلار منابع برای آن تأمین کرده‌ایم که با تکنولوژی جدید و سرعت ۳۰۰ کیلومتر عملیاتی خواهد شد».

همچنین در روزهای گذشته مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس نیز درباره این پروژه گفته بود: «این پروژه، تنها پروژه زیرساختی استان اصفهان طی یک دهه اخیر است. این پروژه انقلاب مهم در تغییر ریل حمل و نقل ریلی است هر چند هنوز با آخرین تکنولوژی دنیا فاصله داریم. چالش داخلی برای اجرای این پروژه داریم چرا که سرمایه‌گذار خارجی این پروژه در این بازه زمانی ۳۰ هزار کیلومتر مسیر ریلی راه‌اندازی کرده است. مانع اجرای ۴۰۰ کیلومتر قطار سریع السیر اصفهان- تهران داخلی است و تغییر دولت‌ها در این زمینه تأثیر گذار بوده است».

این پروژه ملی که می‌تواند آغازی بر شبکه ریلی سریع‌السیر کشور باشد و در طرح‌های توسعه‌ای خوب شمال و جنوب کشور را به هم متصل کند، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی روی زمین مانده در سه استان کشور است که با تخصیص اعتبار می‌تواند در تأمین کالا، جابه‌جایی مسافران و توسعه حمل و نقل کمک کند.

خط ۲ مترو و قطار بهارستان

دیگر پروژه مهم اصفهان باز هم به ریل و قطار بر می‌گردد، خط دو مترو اصفهان که برای شکستن بار ترافیکی شهر که روز به روز شرایطش بدتر می‌شود، به امری ضروری بدل شده، اما به دلیل محدودیت اعتبارات شهرداری روند اجرای آن به کندی پیش می‌رود. تفکر ایجاد قطار شهری در اصفهان به زمان احداث ذوب‌آهن اصفهان در دهه ۱۳۴۰ بازمی‌گردد و پس از آغاز عملیات عمرانی خط یک در سال ۱۳۸۰، سرانجام احداث خط دو از سال ۱۳۹۵ آغاز شد.

اگرچه در سال‌های گذشته خط اول مترو اصفهان به بهره‌برداری رسیده، اما این خط به تنهایی نمی‌تواند تبدیل به حمل و نقلی قابل اتکا برای شهروندان اصفهان باشد و نیازمند خطوط تکمیلی است. خط دو مترو اصفهان از زینبیه آغاز می‌شود و با گذر از صمدیه، رهنان و دانشگاه پیام‌نور به خمینی‌شهر می‌رسد. از آنجایی که مترو به عنوان یک پروژه ملی شناخته می‌شود، دولت نیز می‌تواند از اعتبارات ملی سهمی به آن ببخشد.

اما شاید مهم‌ترین گره در مترو اصفهان، خط ریل اصفهان و بهارستان باشد. بهارستان یکی از مهم‌ترین مراکز جمعیتی در جنوب اصفهان است که به تازگی پروژه مسکن ملی و مهر نیز در آن کلید خورده و تا چند سال آینده تبدیل به یک مرکز جمعیتی بسیار متراکم خواهد شد. بسیاری از شهروندان ساکن در بهارستان باید روزانه به اصفهان سفر کنند و در حال حاضر سیستم حمل و نقل مناسب و جاده ایمنی برای این امر وجود ندارد.

یکی از مهم‌ترین پروژه‌های قطار در اصفهان وصل کردن خط یک مترو از پایانه صفه به بهارستان است، پروژه‌ای که به دلیل تعدد مالکیت‌های زمین‌های مسیر، برخی مسائل بین مسئولان بهارستان و اصفهان روی زمین مانده و نیاز است از محل اعتبارات ملی تأمین اعتبار شده و توسط مسئولان مربوطه انجام شود تا ضمن کاهش تصادفات جاده مرق به تسهیل آمد و شد به اصفهان نیز کمک کند.

دهکده المپیک نقش‌جهان رؤیای ورزشکاران اصفهانی

دهکده المپیک نقش جهان اصفهان یک مجموعه بزرگ ۳۰۰ هکتاری در شمال شهر اصفهان است که ورزشگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهان تنها یک بخش از آن است. دهکده المپیک نقش جهان در دهه ۶۰ طراحی شده و طبق طرح آن قرار است مجموعه‌ای از مکان‌های ورزشی نظیر استادیوم فوتبال، سالن سرپوشیده، استخر، زمین هاکی، دوچرخه سواری، اسب سواری، چوگان، قایقرانی و غیره را در دل خود جای دهد؛ اما متأسفانه بنا به دلایل متعدد پس از نزدیک به ۴۰ سال تنها یک استادیوم و یک سالن سرپوشیده در این مجموعه ساخته شده است.

این دهکده می‌تواند به اهرمی برای توسعه اقتصادی شهر اصفهان کمک کند، مجموعه ورزشی که در صور تکمیل ضمن کمک به توسعه ورزش ملی ایران و افزایش افتخارات جهانی ورزشکاران ایرانی، می‌تواند میزبان بسیاری از رقابت‌های بین‌المللی باشد. میزبانی که به توسعه گردشگری ورزشی در شهر کمک خواهد کرد و به شکل زنجیره‌وار اقتصاد شهر اصفهان و شهرستان‌های شمالی را نیز توسعه خواهد داد.

دهکده المپیک نقش جهان پس از تعلل بسیار دولت‌های مختلف و عدم تکمیل آن به فولاد مبارکه سپرده شد و این مجموعه توانست ورزشگاه و سالن آن را به سرانجام برساند. مجموعه‌ای که از بازی‌های تیم‌های سپاهان میزبانی می‌کند. اما تکمیل طرح اصلی آن نیازمند تحقق اعتبارات ملی و یا حداقل اختصاص بخش کوچکی از درآمدهای فولاد مبارکه به این حوزه است که مصوبه رئیس جمهور را می‌طلبد.

آزادراه اصفهان _ شیراز مسیری برای ترانزیت

آزادراه اصفهان _ شیراز طولانی‌ترین مسیر آزادراهی کشور بوده که در طرح‌های اولویت‌دار سال جاری برای بهره‌برداری قرار گرفته و در قالب شش قطعه به طول ۲۱۰ کیلومتر تعریف شده است. قطعه هفتم آن نیز به طول ۱۵ کیلومتر می‌تواند اصفهان را به ورودی شیراز متصل کند.

اگرچه دولت سهم ۵۰ درصدی خود را برای ساخت و تکمیل این آزادراه پرداخت کرده، اما همچنان بزرگترین مشکل در این زمینه چگونگی تأمین اعتبار مورد نیاز سرمایه‌گذار برای تکمیل این پروژه بزرگ در حوزه حمل و نقل است که اتمام این پروژه حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

تکمیل این آزادراه در ابراهیم رئیسی، ریاست جمهور استان فارس تصویب شد، اما لازم است تا مشکلات تکمیل این آزادراه در بخش اصفهان نیز بررسی شود.

رینگ حفاظتی و باز شدن راه تنفس اصفهان

به دلیل قرار گرفتن اصفهان در کریدور مرکزی راه‌های کشور و رفت و آمد بسیار بالای خودروهای سبک و سنگین باری، بهره‌برداری از رینگ حفاظتی شهر اصفهان کاهش بار ترافیکی و تصادفات در محدوده شهر یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سال‌های اخیر شهرداری اصفهان بوده است. پروژه رینگ حفاظتی چهارم پروژه‌ای ملی است و اعتبارات آن به خصوص برای شهرهای همجوار باید از طریق چاره اندیشی با نمایندگان مجلس، شهرداری‌ها و شورای شهر حل شود.

مصطفی نباتی‌نژاد، عضو شورای شهر اصفهان مصطفی نباتی نژاد در گفت‌وگویی پروژه رینگ حفاظتی چهارم را یکی از پروژه‌های پیشران کلانشهر اصفهان دانست و گفته بود: «شورای شهر طبیعتاً تسهیلگر درخواست‌های شهرداری در خصوص لوایح اعم از آزادسازی، تملک، تأمین اعتبارات لازم، با اولویت‌های تعیین شده است و این فرایند در تمام پروژه‌های کلان مانند رینگ حفاظتی اتفاق خواهد افتاد. تسهیلگری بین نهادی نیز از دیگر اقدامات شورای شهر است تا از طریق یک دیپلماسی فعال با شهرهای همجوار منافع ذی‌نفعان مدنظر قرار بگیرد چرا که بخش قابل توجهی از پروژه خارج از شهر اصفهان و در اداره و اختیار شهرهای همجوار است».

وی یکی از مشکلات بر سر راه این پروژه را اعتبارات محدودی دانسته که با مصوبه رئیس جمهور این گره عمرانی در شهر اصفهان نیز می‌تواند باز شود و مشکلات بر سر راه آن از بین برود.