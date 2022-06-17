به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «امام خمینی (ره) احیاگر ارزش‌های اسلامی» توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) در ۱۰۴ صفحه با جلد شومیز روانه بازار نشر شد.

فرهنگ، تمدن و حیات انسان بیش از هر چیز مدیون حضور فداکاری و فرزانگانی است که با اندیشه و عمل خویش، همچون مشعلی فروزان فراروی جامعه قرار گرفته‌اند. بی شک یکی از این فرزانگان که درخشندگی منحصر به فردی داشت، امام خمینی (س)، رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران است. پس لازم است برای شناخت بیشتر این مرد فرزانه و استفاده از گفتار و اخلاق و رفتار ایشان، هر چه بیشتر مطالعه شود.

در این راستا به کتاب‌ها و مجلات تخصصی در زمینه شناخت امام خمینی (س) رجوع شده که همه آنها به گونه‌ای زندگی ایشان را مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌اند. با این تحقیق روشن شد که شخصیت امام خمینی (س) دارای برجستگی خاصی است که به واسطه آن، موجبات رشد و تعالی ایشان را در ابعاد مختلف فراهم کرده است.

این کتاب در چهار فصل به معرفی بخشی از شخصیت امام خمینی (س) پرداخته است: فصل اول: کلیات و مفاهیم، فصل دوم: بررسی شخصیت امام خمینی (س)، فصل سوم: سیره امام خمینی (س) در احیای ارزش، فصل چهارم: بهره‌گیری از راهکارهای امام (س) در حفظ شعائر اسلامی.

علاقمندان می‌توانند برای تهیه کتاب به فروشگاه‌های مؤسسه چاپ و نشر عروج و برای کسب اطلاع به سایت این مؤسسه مراجعه کنند.