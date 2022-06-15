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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۹:۴۷

آمریکا یک بسته کمک نظامی دیگر به اوکراین می‌فرستد

آمریکا یک بسته کمک نظامی دیگر به اوکراین می‌فرستد

دولت آمریکا در راستای جنگ افروزی در اوکراین، یک بسته کمک نظامی دیگر را برای این کشور مصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دولت آمریکا بیش از نیم میلیون دلار دیگر کمک نظامی راهی اوکراین می‌کند.

خبرگزاری بلومبرگ روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد دولت «جو بایدن» در نظر دارد ۶۵۰ میلیون دلار دیگر کمک نظامی به اوکراین اختصاص دهد. آنگونه که در گزارش بلومبرگ آمده است، محموله کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به اوکراین شامل موشک‌های ضد کشتی هارپون است.

چهارشنبه گذشته نیز دولت آمریکا یک بسته کمک نظامی دیگر برای اوکراین را اعلام کرد. محموله مذکور شامل هزار موشک ضد تانک جاولین، چهار هلیکوپتر Mi-۱۷ و چهار سامانه موشکی توپخانه بود.

گفتنی است که فقط آمریکا به تنهایی اخیراً مبلغ ۴۰ میلیارد دلار ارسال کمک‌های نظامی و… به اوکراین را تصویب کرده است. جدای از آمار کمک‌های مالی سازمان‌های بین المللی، کشورهای غربی از زمان آغاز درگیری‌ها در اوکراین، مقادیر متنابهی تسلیحات به ارزش میلیاردها دلار به این کشور ارسال کرده اند و این روند همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 5515577

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