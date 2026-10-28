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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

تأخیر در مجوزهای سازمان نظام مهندسی به صفر رسید

تأخیر در مجوزهای سازمان نظام مهندسی به صفر رسید

یک مقام مسئول گفت: با اجرای فرآیند هوشمند و خودکار بررسی درخواست‌ها، تأخیر در صدور مجوزهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به صفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، هادی محضرنیا، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌ و کار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، از رفع کامل تأخیر در رسیدگی به درخواست‌های صدور مجوزهای این سازمان خبر داد و این دستاورد را حاصل همکاری مؤثر و استقرار فرآیندهای هوشمند در نظام صدور مجوزها عنوان کرد.

وی با اشاره به تحول ایجادشده در فرآیند بررسی درخواست‌ها اظهار کرد: با همکاری مؤثر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار و با پیاده‌سازی فرآیند هوشمند و خودکار بررسی درخواست و صدور مجوزها، تأخیر در رسیدگی به درخواست‌های مجوز این سازمان به صفر رسیده و مشکل تأخیر در بررسی درخواست‌ها به‌طور کامل برطرف شده است.

محضرنیا افزود: اجرای این فرآیند، گامی مهم در تسهیل صدور مجوزها، کاهش زمان انتظار متقاضیان و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی محسوب می‌شود.

کد مطلب 6992349

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