تأخیر در مجوزهای سازمان نظام مهندسی به صفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، هادی محضرنیا، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌ و کار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، از رفع کامل تأخیر در رسیدگی به درخواست‌های صدور مجوزهای این سازمان خبر داد و این دستاورد را حاصل همکاری مؤثر و استقرار فرآیندهای هوشمند در نظام صدور مجوزها عنوان کرد.

وی با اشاره به تحول ایجادشده در فرآیند بررسی درخواست‌ها اظهار کرد: با همکاری مؤثر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار و با پیاده‌سازی فرآیند هوشمند و خودکار بررسی درخواست و صدور مجوزها، تأخیر در رسیدگی به درخواست‌های مجوز این سازمان به صفر رسیده و مشکل تأخیر در بررسی درخواست‌ها به‌طور کامل برطرف شده است.

محضرنیا افزود: اجرای این فرآیند، گامی مهم در تسهیل صدور مجوزها، کاهش زمان انتظار متقاضیان و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی محسوب می‌شود.