ابراز امیدواری ترکیه به آغاز صادرات گندم اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روسیه روز چهارشنبه گفت که مسیری ایمن را برای محموله‌های غلات اوکراین از بنادر دریای سیاه ارائه کرده است، اما مسئول ایجاد این کریدورها نیست. همزمان ترکیه پیشنهاد داده است که کشتی‌های غلات اوکراین می‌توانند در مسیری به دور از مین‌های دریایی راه خود را در پیش گیرند.

محموله‌های غلات اوکراین پس از جنگ و محاصره بنادر متوقف شده است و قیمت‌های جهانی غلات، روغن‌های پخت و پز، سوخت و کود را افزایش داده است. سازمان ملل در تلاش است برای از سرگیری صادرات اوکراین و صادرات مواد غذایی و کود روسیه که به گفته مسکو از تحریم‌ها آسیب دیده‌اند، توافقی را بدست آورد.

در همین ارتباط نیز، «واسیلی نبنزیا»، سفیر روسیه در سازمان ملل گفت: «ما مسئول ایجاد دالان‌های امن نیستیم. ما گفتیم که در صورت ایجاد این کریدورها می‌توانیم عبور ایمن را فراهم کنیم.»

«مولود چاووش اوغلو»، وزیر امور خارجه ترکیه هم روز چهارشنبه گفت که مین زدایی بنادر اوکراین مدتی طول می‌کشد، اما طبق پیشنهاد سازمان ملل می‌توان یک کریدور دریایی امن در مناطق فاقد مین ایجاد کرد. او گفت که آنکارا همچنان منتظر واکنش مسکو به این طرح است.

چاووش اوغلو گفت: «از آنجایی که محل مین‌های دریایی مشخص است، خطوط امن خاصی در سه بندر ایجاد خواهد شد. او گفت که کشتی‌های تجاری با هدایت کشتی‌های اوکراینی که در این طرح توضیح داده شده است، به راحتی می‌توانند بدون نیاز به پاکسازی مین‌ها، به بنادر رفت و آمد کنند.»

«استفان دوجاریک»، سخنگوی سازمان ملل متحد هم در این ارتباط گفت که سازمان ملل متحد با مقامات ترکیه در این زمینه همکاری نزدیک داشته است. دوجاریک افزود: «پیشبرد این امر نیاز به توافق از طرف اوکراینی و طرف روسیه دارد.»

اوکراین نگران است که مین زدایی بنادر این کشور را در برابر حملات روسیه از دریای سیاه آسیب پذیرتر کند.

«دیوید آراخامیا»، قانونگذار و عضو تیم مذاکره کننده اوکراین با روسیه، روز چهارشنبه در مراسمی در واشنگتن گفته بود که به این طرح خوش بین نیست.

«جان کربی»، سخنگوی امنیت ملی در کاخ سفید هم گفت که خروج غلات از اوکراین یک مسئله دشوار است، اما جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا بدنبال راهکاری در این زمینه است.

کربی به خبرنگاران گفت: «او هر کاری که از دستش برمی‌آید انجام می‌دهد تا آن غلات را به بازار برساند. همه ما حواسمان به احساس فوریت در اینجا هستیم.»

پیشتر بایدن روز سه‌شنبه گفته بود که سیلوهای موقت در امتداد مرز با اوکراین ساخته خواهد شد تا به صادرات غلات بیشتر و رسیدگی به بحران فزاینده جهانی غذا کمک کند.

چاووش اوغلو هم هفته گذشته در آنکارا با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه درباره طرح سازمان ملل گفتگو کرد، اما گفت که مذاکرات بیشتری با مسکو و کیف لازم است. لاوروف سپس گفت که وظیفه پاکسازی مین‌های اطراف بنادر برای نزدیک شدن کشتی‌های تجاری به عهده اوکراین است.

ترکیه که نیروی دریایی قابل توجهی دارد، روابط خوبی با کیف و مسکو دارد و اعلام کرده است که در صورت دستیابی به توافق آماده است تا در یک مکانیسم نظارتی مستقر در استانبول نقشی ایفا کند.