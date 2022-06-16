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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱:۱۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پرسپولیس قهرمان پیش فصل است/ کوچکترین حاشیه تبدیل به کوه می‌شود

پرسپولیس قهرمان پیش فصل است/ کوچکترین حاشیه تبدیل به کوه می‌شود

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس با ابراز رضایت از خریدهای تابستانی این تیم گفت: وقتی سرمربی یک تیم آرامش فکری با داشتن بازیکنان مد نظر داشته باشد راه قهرمانی هموارتر می شود.

محمد برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خریدهای پرسپولیس در روزهای نخست نقل و انتقالات تابستانی گفت: پیش فصل امسال پرسپولیس با سال گذشته اصلاً قابل مقایسه نیست. مدیریت و کادر فنی با آرامش، صبوری و درایت مثال زدنی گام بر می‌دارد. بازیکن را بیهوده از دست نمی‌دهند که بخواهند برای انتخاب جانشین او معطل بمانند. قهرمانی پیش فصل به پرسپولیس می‌رسد اما مهم‌تر از همه اینها قهرمانی در فصل پیش رو است.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره بازگشت علیرضا بیرانوند و سروش رفیعی و حضور مرتضی پورعلی گنجی و دانیال اسماعیلی فر افزود: آنها بهترین‌های فوتبال ایران هستند. پرسپولیس با جذب بیرانوند دیگر دغدغه نبود دروازه‌بان مطمئن ندارد. تجربه او باید به درد پرسپولیس بخورد. مهم این است تمرکز خود را حفظ کنند. آنها باید الگوی جوان‌ترهای تیم باشند.

او در ادامه به نگرانی خود از جذب ستاره‌ها نیز اشاره کرد و گفت: کوچک‌ترین حاشیه آنها تبدیل به کوه می‌شود. آنها باید حواس خودشان را جمع کنند تا اجازه ندهند هیچ حاشیه‌ای در بین ستاره‌ها به وجود بیاید. این موضوع به نر سرمربی تیم هم ربط دارد. دوره‌ای که وینگو بگوویچ سرمربی پرسپولیس شد بازیکنان خیلی بزرگی در تیم بودند اما او برای سرمربیگری کوچک بود ولی مطمئن هستم یحیی گل محمدی از پس رختکن هم بر می‌آید.

برزگر تصریح کرد: پرسپولیس با خریدهای جدید خود پیش فصل را برده است اما نیاز است بازیکنان در طول فصل نیز احساس آرامش داشته باشند. باشگاه باید مواظب جیب خودش باشد که آنها را بتواند تأمین مالی کند.

پیشکسوت پرسپولیس در پایان خاطرنشان کرد: تیمی که با برنامه پیش برود قطعاً یک گام زودتر از سایر رقیبان به جام نزدیکتر خواهد بود. پرسپولیس قدم اول را استثنایی برداشته است و می‌تواند موفق شود.

پرسپولیس قهرمان پیش فصل است/ کوچکترین حاشیه تبدیل به کوه می‌شود

کد مطلب 5515894
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • بهداد IR ۰۴:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
      0 2
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      ستاره نزنی صلوات
    • شهروند اصفهان IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
      0 0
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      سلام ‌ تو را بخدا هر بازیکن ۲ زاری را بزرگ نکنید . مصاحبه با آقا علی پروین . مهندس کلانی . بهروز رهبری فر . ناصر محمد خانی . فرشاد پیوس . محمد پنجعلی . ضیا عربشاهی ، بزرگان پرسپولیس نه با محمد برزگر ، شجاعی ، محمد ابراهیمی ، حتما فردا گوهری و لک و عیسی آل کثیر و ... خودشون رو بزرگ پرسپولیس میدانند
    • کیسه سوراخ کن IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
      0 0
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      سلام به نظر من یحیی باید سریع نقل وانتقالات را ببند وکار را شروع کند الان یک مهاجم سرزن وهدف مثل مغانلو میخوایم اگه با با سپاهان معاوضه ای هم انجام بده خوبه وبعد گرفتن سعید صادقی واگه شد یک مهاجم تمام کننده و قهار ترجیحا خارجی بگیره باور کنید تیم تا قهرمانی آسیا هم پیش میره
    • جواد IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
      1 0
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      وقتی میگی قهرمان دو فصل پیش بوده یک اسنپ هم آخرش بگو

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