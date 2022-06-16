محمد برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خریدهای پرسپولیس در روزهای نخست نقل و انتقالات تابستانی گفت: پیش فصل امسال پرسپولیس با سال گذشته اصلاً قابل مقایسه نیست. مدیریت و کادر فنی با آرامش، صبوری و درایت مثال زدنی گام بر می‌دارد. بازیکن را بیهوده از دست نمی‌دهند که بخواهند برای انتخاب جانشین او معطل بمانند. قهرمانی پیش فصل به پرسپولیس می‌رسد اما مهم‌تر از همه اینها قهرمانی در فصل پیش رو است.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره بازگشت علیرضا بیرانوند و سروش رفیعی و حضور مرتضی پورعلی گنجی و دانیال اسماعیلی فر افزود: آنها بهترین‌های فوتبال ایران هستند. پرسپولیس با جذب بیرانوند دیگر دغدغه نبود دروازه‌بان مطمئن ندارد. تجربه او باید به درد پرسپولیس بخورد. مهم این است تمرکز خود را حفظ کنند. آنها باید الگوی جوان‌ترهای تیم باشند.

او در ادامه به نگرانی خود از جذب ستاره‌ها نیز اشاره کرد و گفت: کوچک‌ترین حاشیه آنها تبدیل به کوه می‌شود. آنها باید حواس خودشان را جمع کنند تا اجازه ندهند هیچ حاشیه‌ای در بین ستاره‌ها به وجود بیاید. این موضوع به نر سرمربی تیم هم ربط دارد. دوره‌ای که وینگو بگوویچ سرمربی پرسپولیس شد بازیکنان خیلی بزرگی در تیم بودند اما او برای سرمربیگری کوچک بود ولی مطمئن هستم یحیی گل محمدی از پس رختکن هم بر می‌آید.

برزگر تصریح کرد: پرسپولیس با خریدهای جدید خود پیش فصل را برده است اما نیاز است بازیکنان در طول فصل نیز احساس آرامش داشته باشند. باشگاه باید مواظب جیب خودش باشد که آنها را بتواند تأمین مالی کند.

پیشکسوت پرسپولیس در پایان خاطرنشان کرد: تیمی که با برنامه پیش برود قطعاً یک گام زودتر از سایر رقیبان به جام نزدیکتر خواهد بود. پرسپولیس قدم اول را استثنایی برداشته است و می‌تواند موفق شود.