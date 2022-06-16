۵۷ هزار برگ بارنامه جابجایی کالا در خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قاسمی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: از ۲۰ فروردین ماه بارنامه الکترونیکی صادر شده و شرکت‌های حمل و نقل پس از اتمام بارنامه‌های فیزیکی تحویلی، فرآیند صدور بارنامه با فرآیند الکترونیکی را اجرا می‌کنند.

وی با بیان اینکه با حذف بارنامه کاغذی، بارنامه الکترونیک تنها سندی بوده که در جابجایی کالا مورد استفاده قرار گرفته است، گفت: مرجع مورد تأیید برای تمامی دستگاه‌ها از جمله سازمان مالیاتی، دستگاه‌های نظارتی، صاحبان کالا و وزارت صمت است.

قاسمی اظهار کرد: مهم‌ترین دستاوردهای حذف فیزیک بارنامه، جلوگیری از جعل بارنامه، صرفه‌جویی در چاپ و توزیع بارنامه، تعیین مرجع واحد برای تأیید اصالت بارنامه و جلوگیری از مراجعات مکرر شرکت‌ها به بانک برای اخذ کاغذ بارنامه است.

وی با بیان اینکه ۷۳ شرکت حمل و نقل کالا با چهار هزار و ۹۴۵ دستگاه ناوگان باری با ۹ هزار و ۸۵۰ راننده در بخش حمل و نقل کالای استان فعالیت می‌کنند، افزود: طی سه ماهه نخست سال جاری بیش از ۹۹۶ ممیز ۷۲۱ تن کالا با صدور ۵۷ هزار و ۳۵۷ برگ بارنامه جابجا شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به شناسنامه هر کالا بارنامه صادر شده است، افزود: بر اساس آمار بیشترین کالا جابجا شده در شهرستان‌های به ترتیب مربوط به سیمان کیسه‌ای، آهن اسفنجی، زغال سنگ و بنتونیت است.

سرپرست معاونت حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: عمده کالاهای جابجا شده از مبدأ استان سیمان، انواع سنگ، زغال سنگ، خاک معدنی، انواع کاشی و سرامیک، مصالح ساختمانی و … بوده است.