جیک سالیوان: توپ توافق در زمین ایران است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا امروز پنجشنبه در سخنانی در «مرکز امنیت جدید برای آمریکا» ادعا کرد که علیرغم مشکلات، امکان بازگشت به توافق هسته‌ ای برجام همچنان ممکن است!

مشاور امنیت ملی آمریکا بدون اشاره به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از سوی این کشور در سال ۲۰۱۸ و خروج یکجانبه از توافق بین المللی برجام، در سخنان خود ادعا کرد: بازگشت به توافق هسته ای با ایران همچنان معتبر است و توافقی روی میز وجود دارد که ایرانی ها می توانند با آن موافقت کنند!

«جیک سالیوان» در این باره مدعی شد: اقدامات ایران در غنی سازی و حذف دوربین ها مفید نیستند و ما با افزایش فشار اقتصادی بر این کشور به این امر پاسخ می دهیم.!

وی با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: ما باید روی برجام تمرکز کنیم و به آن برگردیم و توپ اکنون در زمین ایران است و باید ببینیم در چند روز آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد!

این مقام آمریکایی که می داند پیشتر مقامات دولت بایدن بارها به شکست سیاست های فشار حداکثری دونالد ترامپ اذعان کرده اند، گفت: ما تحریم های بیشتری علیه ایران وضع کرده ایم و تحریم های بیشتری هم در راه خواهند بود. اما همه این مسایل در قالب پایبندی در مقابل پایبندی به برجام قابل بررسی است!

ادعای بازگشت به توافق هسته ای در حالی از سوی این مقام آمریکایی مطرح شده است که وزارت خزانه داری آمریکا ساعاتی پیش از وضع تحریم‌ های جدیدی علیه ۲ شخص حقیقی و ۹ شخص حقوقی مرتبط با ایران به بهانه های واهی خبر داد.