آمریکا: امکان بازگشت به برجام وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در سخنانی گفت که امکان بازگشت متقابل به توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام وجود دارد.

بر اساس این گزارش، «ند پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در عین حال توپ را به زمین ایران انداخت و مدعی شد که این امر منوط به صرف نظر کردن تهران از موضوعات خارج برجام است.

پرایس گفت: اگر ایران از موضوعات خارج برجام صرف نظر کند امکان بازگشت متقابل به توافق هسته‌ای وجود دارد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین مدعی شد: اگر ایران به طرح موضوعاتی که به توافق هسته ای ارتباط ندارد ادامه دهد، ما گزینه های دیگری داریم که آنها را با متحدان خود مورد بررسی قرار داده ایم.

این اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در حالی است که وزارت خزانه داری این کشور روز پنج شنبه تحریم های جدیدی را علیه ایران وضع کرد و ۲ شخص حقیقی و ۹ شخص حقوقی مرتبط با ایران را مورد تحریم قرار داد.

ادعای واشنگتن در خصوص تلاش این کشور برای بازگشت به توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ در حالی مطرح می شود که این کشور در ماه می سال ۲۰۱۸ میلادی با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از برجام بیرون رفت.

محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به تازگی تصریح کرد: در ۲۰ سال گذشته مذاکرات زیادی پیرامون موضوع هسته‌ای ایران انجام‌شده که سرانجام به برجام رسید ولی آنها حتی بعد از این معاهده، زیر آن زدند. قرار شد تحریم‌ها لغو شود و ما هم پذیرفتیم که فعالیت هسته‌ای خودمان را محدود کنیم و از حقوق مسلم خودمان کوتاه آمدیم اما طرف مقابل به تعهدات پایبند نبود و اکنون که صحبت بازگشت به برجام است، همان اتهامات واهی قبلی را با مدارک جعلی رژیم صهیونیستی تکرار می‌کنند.