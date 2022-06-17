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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۲:۲۰

نشست علمی ترویجی «فقه سیاسی و سازمان‌های بین الملل» برگزار می‌شود

نشست علمی ترویجی «فقه سیاسی و سازمان‌های بین الملل» برگزار می‌شود

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی «فقه سیاسی و سازمان‌های بین الملل» با حضور حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی «فقه سیاسی و سازمان‌های بین الملل» در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می‌شود.

در این نشست حجت الاسلام روح الله شریعتی به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی و علیرضا نائیج در جایگاه ناقد مطالب ارائه شده را به نقد و بررسی خواهند پرداخت. همچنین دبیر علمی نشست حجت الاسلام سید محمد باقر حججی است.

زمان برگزاری یکشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱ است.

محل برگزاری قم- پردیسان-پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی-تالار سردار سلیمانی بوده و همچنین علاقمندان می‌توانند به صورت مجازی از طریق اینجا در نشست شرکت کنند.

کد مطلب 5516389
فاطمه علی آبادی

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