به گزارش خبرنگار مهر، کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی «فقه سیاسی و سازمان‌های بین الملل» در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می‌شود.

در این نشست حجت الاسلام روح الله شریعتی به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی و علیرضا نائیج در جایگاه ناقد مطالب ارائه شده را به نقد و بررسی خواهند پرداخت. همچنین دبیر علمی نشست حجت الاسلام سید محمد باقر حججی است.

زمان برگزاری یکشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱ است.

محل برگزاری قم- پردیسان-پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی-تالار سردار سلیمانی بوده و همچنین علاقمندان می‌توانند به صورت مجازی از طریق اینجا در نشست شرکت کنند.