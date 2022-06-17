بررسی اقدامات مجالس ایران در حوزه مبارزه با تغییرات اقلیمی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نادری رئیس گروه IPU مجلس شورای اسلامی ایران در راس هیاتی از نمایندگان در هشتمین کنفرانس جهانی نمایندگان جوان IPU که در شرم الشیخ- مصر برگزار می‌شود، شرکت کرد.

در این نشست نمایندگان زیر ٤٥ سال پارلمان‌های جهان در خصوص آخرین اقدامات و تلاش‌های مجالس و نمایندگان در حوزه مبارزه با تغییرات اقلیمی به بحث و گفتگو می‌پردازند.

شعار این دوره از اجلاس «اقدام مشترک جهانی نمایندگان جوان علیه تغییرات اقلیمی» است و این نشست دو روزه در چهار پنل موضوعی مختلف و به صورت تخصصی برگزار می‌شود.

از جمله موضوعات مورد بحث، نقش نمایندگان در تعیین بودجه و نظارت دقیق بر آن به منظور رعایت اصول مربوط به مبارزه با تغییرات اقلیمی است که نیازمند ایجاد یک شبکه نامرئی جهانی بین نمایندگان مجالس در تدوین موادی قانونی است که صلح، آرامش و امنیت اقلیمی را برای تمامی جوامع اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه به همراه داشته باشد.

مباحثی همچون تحریم‌های یکجانبه اقتصادی و بالا رفتن قیمت جهانی مواد غذائی و انرژی در جهان که منجر به عدم رعایت مواد مبارزه با تغییرات اقلیمی توسط دولت‌ها شده است توسط نمایندگان به بحث و بررسی گذاشته شد.