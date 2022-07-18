۲ نظامی ترکیه در شمال عراق کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، وزارت دفاع ترکیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای از کشته شدن دو نظامی ترک، در شمال عراق خبر داد.

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که دو تن از نظامیان این کشور در درگیری با نیروهای پ.ک. ک در اقلیم کردستان عراق کشته شدند.

از سوی دیگر، اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق نیز اعلام کرد که پنج نفر از عناصر پ.ک. ک از جمله یک زن در حملات هوایی یک پهپاد ترکیه به خودروی آن‌ها در نزدیکی مدخل الشام واقع در غرب موصل کشته شدند.

در تحولی دیگر، ریاست جمهوری عراق نیز عملیات نظامی ترکیه در خاک این کشور را محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت عراق و تهدیدی برای امنیت ملی این کشور خوانده است.