دومین دیدار «جانسون» و «زلنسکی» پس از آغاز جنگ اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، دولت انگلیس امروز جمعه اعلام کرد که «بوریس جانسون» نخست وزیر این کشور برای دومین بار پس از آغاز جنگ در اوکراین، به صورت سر زده و اعلام نشده به «کی یف» پایتخت این کشور سفر کرد و با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین دیدار و رایزنی کرد.
زلنسکی در نشست خبری مشترک پس از دیدار با نخست وزیر انگلیس گفت: از دومین دیدار با جانسون در کی یف خرسندم و انگلیس در ایام جنگ حمایت ثابت و قاطع خود را از ما اعلام کرد. ما و نخست وزیر انگلیس دیدگاه مشترکی درباره اهمیت پیروزی اوکراین در جنگ علیه روسیه داریم و از حمایت مستحکم لندن از خود قدردانی میکنیم.
وی در ادامه افزود: ما در دیدار با جانسون نیاز خود به تسلیحات و حمایت اقتصادی، ضرورت اعمال تحریمهای بیشتر علیه روسیه و فشار بر مسکو برای جبران کردن خسارتهایی که به ما وارد کرده است را به اطلاع او رساندیم. اوکراین علاوه بر کمکهای اقتصادی به کمکها برای دفاع از خود نیز نیاز دارد.
رئیس جمهور اوکراین گفت: ما همچنین درباره بازسازی اوکراین رایزنی کردیم و از حمایتهای مستمر انگلیس و آمریکا از کی یف قدردانی میکنیم.
نخست وزیر انگلیس هم در این نشست خبری گفت: روسیه غیرنظامیان را در اوکراین به صورت عمدی هدف قرار میدهد و این اقدام، جنایت جنگی محسوب میشود.
وی افزود: ما بر حمایت خود از اوکراین تأکید میکنیم و به تقویت تحریمها علیه رژیم ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ادامه خواهیم داد.
جانسون تصریح کرد: ما نیازهای اوکراین را به حمایت مالی مستمر درک میکنیم و برای آزادسازی محمولههای گندم اوکراین که توسط پوتین توقیف شده است، تلاش خواهیم کرد.
نخست وزیر انگلیس در پایان گفت: ما همراه با شرکای خود برای بازسازی اوکراین تلاش خواهیم کرد.
این اظهارات جانسون در حالی است که خبرگزاری رویترز امروز جمعه به نقل از دولت انگلیس گزارش داد که مقامات این کشور قصد دارند یک برنامه آموزشی زیربنایی را برای نیروهای اوکراینی ارائه دهند.
دولت انگلیس در این زمینه به صراحت اعلام کرد که هدف این برنامه آموزشی، بازسازی توان نیروهای اوکراینی و گسترش مقاومت آنها در برابر مهاجمان روس است.
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