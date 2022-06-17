اوکراین نامزد عضویت در اتحادیه اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، کمیسیون اروپا امروز جمعه اعلام کرد که پیشنهاد کرده است تا اوکراین نامزد عضویت برای پیوستن به اتحادیه اروپا شود.

«اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا در این باره و با اشاره به یک اصطلاح قانونی به این معنی که یک کشور رسماً مسیر الحاق برای عضویت کامل در اتحادیه اروپا را آغاز کرده است، گفت که باید از اوکراین به عنوان یک کشور نامزد استقبال کرد.

وی در یک کنفرانس خبری در این باره گفت: اوکراین گام‌های مهمی را در مسیر تبدیل شدن به یک اقتصاد کاملاً فعال در بازار برداشته است. این مسئله مهم است زیرا که اوکراین باید قادر به یکپارچه شدن در بازاری واحد باشد.

با این حال، وی تاکید کرد که کارهای مهم دیگری باقی مانده است.

در همین رابطه «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین ضمن تأیید این مطلب، در پیامی ویدئویی اعلام کرد: امروز یک روز واقعاً تاریخی است. اوکراین حمایت چهار کشور قدرتمند اروپایی را همزمان احساس کرده است، به ویژه حمایت از عضویت ما در اتحادیه اروپا.

وی ادامه داد: همه رهبران می‌دانند که چرا مذاکرات برای پایان جنگ در جریان نیست. منحصراً به دلیل موضع روسیه که فقط سعی دارد همه را در اروپا بترساند و به تخریب کشور ما ادامه دهد. آنها نمی‌خواهند به دنبال راهی برای صلح باشند. ما تا زمانی که امنیت کامل و تمامیت ارضی کشورمان را تضمین نکنیم، به مبارزه ادامه خواهیم داد.

پیشتر رسانه‌های خبری گزارش دادند که «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه، «اولاف شولتز» صدراعظم آلمان، نخست وزیر ایتالیا و «کلاوس یوهانیس» (Klaus Iohannis) رئیس جمهور رومانی روز گذشته در شهر کی یف پایتخت اوکراین با ولودیمیر زلنسکی دیدار و گفتگو کردند.

همزمان «دیمیتری مدودف» نایب رئیس شورای امنیت روسیه سفر مقامات و سیاستمداران اروپایی به اوکراین را بی فایده برشمرد.

مدودف پیشتر نیز اعلام کرده بود که مسکو مخالف الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا نیست، اما عضویت در ناتو پیش نیاز این مسئله است و خط قرمز روسیه محسوب می‌شود.

لازم به ذکر است که یکی از عمده ترین دلایل آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، مسئله گسترش زیرساخت‌های ناتو به کشورهای شرق اروپا و عضویت اوکراین در این ائتلاف نظامی بوده است.