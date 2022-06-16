روسیه: سفر مقامات اروپا به اوکراین هیچ فایده ای ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نایب رئیس شورای امنیت ملی روسیه سفر مقامات و سیاستمداران اروپایی به اوکراین را بی فایده برشمرد.

بر اساس این گزارش، «دیمیتری مدودف» گفت: سیاستمداران اروپایی سفر به کی یف را دوست دارند اما فایده این سفرها صفر است.

وی افزود: رهبران اروپا بار دیگر به کی یف وعده پیوستن به اتحادیه اروپا و ارائه تسلیحات خواهند داد و به کشور خود بازخواهند گشت چیزی که صد سال است روی می‌دهد و همه چیز بر وفق مراد است.

مدودف ادامه داد: اما این امر ذره‌ای اوکراین را به صلح نزدیک نمی‌کند و زمان در حال گذر است.

گفتنی است که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، اولاف شولتز صدراعظم آلمان و ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا پیش از این به همراه یکدیگر با یک قطار وارد کی یف شده و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کردند. کلاوس یوهانیس رئیس جمهور رومانی نیز در ادامه وارد کی یف شد.

این چهار مقام اروپایی پس از ورود به کی یف پایتخت اوکراین، با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور در مقابل مقر وی عکس یادگاری گرفتند.

ماکرون در بدو ورود خود به اوکراین در سخنانی در جمع خبرنگاران گفت: با زلنسکی دیدار خواهم کرد و پیام همبستگی اروپا را به او خواهم رساند.

پیشتر «ینس استولتنبرگ»، دبیرکل ناتو ادعا کرده بود که اعضای این سازمان متعهد هستند که تجهیزات نظامی مورد نیاز اوکراین از جمله تسلیحات سنگین و سیستم‌های دوربرد را تأمین کنند.

مشاور وزیر کشور اوکراین بازگرداندن این کشور به روند مذاکرات با روسیه را از جمله اهداف سفر مقامات اروپایی به کی یف اعلام کرد.

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