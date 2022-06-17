اولویت اساسی بخش کشاورزی استفاده از دانش جدید تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فتحی ظهر امروز در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز، با اشاره به تأسیس نهاد جهادسازندگی در اوایل دوران پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امام (ره) پنج ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، فرمان تاریخی تشکیل جهادسازندگی را صادر کرد و این نهاد مقدس تشکیل یافت تا محرومیت به جا مانده از رژیم ستم شاهی را از بین ببرد و انصافاً در مدت فعالیت آن در راستای گسترش آبادانی روستاها و محرومیت زدایی گام‌های بزرگی برداشته شد که امروز آثار و فعالیت‌های آن‌ها را به عینه مشاهده می‌کنیم.

وی افزود: این دستاوردها در حوزه توسعه روستاهای کشور انجام گرفت چرا که عشق به ولایت فقیه، خدمت به مردم و محرومان جامعه در وجود جهادگران سابق که متشکل از اقشار مختلف مردمی بودند، وجود داشت.

وی ادامه داد: جهادسازندگی با شروع جنگ تحمیلی نیز بر خود وظیفه دانست تا در صحنه حضور یابد و پشتیبانی و مهندسی رزمی جنگ را برعهده بگیرد. این نهاد در زمان جنگ آنقدر اثرگذار شد که از معمار کبیر انقلاب، لقب سنگرسازان بی سنگر را دریافت کرد و افتخار بزرگی برای جهادگران در تاریخ جمهوری اسلامی نوشته شد.

فتحی با اشاره به ادغام جهادسازندگی با وزارت کشاورزی در اواخر دهه ۷۰ نیز گفت: این اقدام در راستای فعالیت هر چه بیشتر در حوزه اقتصاد کشاورزی، توسعه اقتصاد روستایی و ایجاد امنیت غذایی انجام گرفته و اقدامات نهاد جهادکشاورزی نیز عمدتاً در راستای توسعه اقتصاد روستایی و ایجاد امنیت غذایی بوده است.

وی با بیان این‌که برای تحقق امنیت غذایی در کشور، وزارت جهادکشاورزی و سازمان‌های زیربخش، چهار محور آب و خاک، نهاده و منابع، کشت و تولید و بازار و اقتصاد کشاورزی را مدنظر قرار می‌دهند، گفت: برای فعالیت بهتر در این محورها، کشاورزان عزیز زحمات بسیار بالایی را متحمل شده و ادارات و نهادهای مختلف تابع نیز فعالیت‌های مختلفی انجام می‌دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان این‌که در بحث امنیت غذایی، کمیت و کیفیت مدنظر است، اظهار کرد: کشاورزان عزیز و نهادهای پشتیبان برای کمیت و تأمین غذای موردنیاز جمعیت فعالیت می‌کنند و در حوزه سلامت بخش دام و گیاهی نیز مدیریت‌ها و سازمان‌های دامپزشکی و گیاهپزشکی مشغول کار بوده تا کیفیت مواد غذایی حاصل شود.

وی در ادامه با اشاره به این‌که امنیت غذایی جهان امروز به واسطه یک جنگ در نقطه‌ای دیگر از جهان تهدید شده است، خاطرنشان کرد: اهمیت کشاورز و فعالیت در بخش کشاورزی در این دوران دوچندان شده است. برخی کارشناسان و سیاستمداران قبلاً بر این باور بودند که لازم نیست اتکا بر منابع داخلی به هر قیمتی انجام گیرد و رسیدن به خودکفایی ضرورت ندارد اما جنگ بین روسیه و اوکراین و خشکسالی‌های پی در پی نشان داد که ضروری است، هر کشوری به فکر تأمین کالاهای اساسی خود باشد تا بتواند محصولات را بدون وابستگی به خارج در داخل خاک خود تولید کند.

وی با اشاره محدودیت منابع آب و خاک که تهدید کننده کشاورزی امروز است، افزود: این وضعیت در بحران دریاچه ارومیه دیده شده و حوضه آبریز این دریاچه که ۵۰ درصد محصولات کشاورزی استان را تأمین می‌کند، امروز با بحران شدید کم آبی رو به رو است اما علی رغم این محدودیت‌ها، بخش کشاورزی مجبور است تا غذای موردنیاز جامعه را تأمین کند.

فتحی با اشاره به موضوع افزایش جمعیت، تاکید کرد: باید از علم روز و دانش و فنون جدید از جمله اصلاح نژاد، بذور و نهال‌های اصلاح شده و … استفاده کنیم تا عملکرد تولید بخش کشاورزی ارتقا یابد و از میزان مشخصی آب بتوانیم بهره برداری بیشتر دریافت کنیم. مثلاً برداشت یک محصول با میزان مشخصی از آب ممکن است در فصای آزاد به ۱۰ تن برسد اما تولید همان محصول با همان میزان آب در گلخانه برابر ۱۰۰ تن است.

وی با اشاره به شعار سال جاری و منولیات مقام معظم رهبری در خصوص بخش کشاورزی و بهره گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: کشاورزان و متولیان امر به این یقین رسیده‌اند که چاره‌ای جز استفاده از فنون جدید برای ارتقای بهره وری و افزایش عملکرد تولید نداریم و امسال تمامی تلاش ما این است که با احصای نیازمندی‌های بخش کشاورزی بتوانیم آن‌ها را در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار دهیم و با دانشمندان جوان عرصه کشاورزی تعامل داشته و به راهکارهای اساسی برسیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان این‌که امروز کشاورزان ما در خط نخست جبهه تولید قرار گرفته و کارشناسان و مروجان کشاورزی نیز در کنار آن‌ها فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار اقتصادی و نظام یارانه‌ای که دولت مردمی و انقلابی به کار گرفته است بیشتر در بخش کشاورزی خود را نشان داده است. سیاست‌های اصولی که در راستای تعیین قیمت جهانی برخی محصولات از جمله گندم انجام گرفت نیز باعث شد تا انگیزه‌ای در کشاورز ایجاد شود تا سطح بیشتری برای تولید گندم اختصاص دهد و از ظرفیت‌های داخلی برای تولید، حداکثر استفاده را ببرد.

وی با اشاره به تلاش و تعامل بانک کشاورزی و جهادکشاورزی برای تأمین سرمایه در گردش بهره برداران در راستای اجرای سیاست اصلاح نظام یارانه، افزود: پیش بینی‌هایی در این راستا انجام گرفته بود و اقداماتی نیز اتخاذ شد که یکی از این پیش بینی‌ها خرید محصول بازار بوده است. تولید مازاد گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ در بازار از طریق شرکت‌های پشتیبانی از جمله شرکت پشتیبانی دام و تعاون روستایی خریداری و ذخیره سازی شد تا کشاورزان دغدغه‌ای در این خصوص نداشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: سعی کردیم تا در راستای سیاست اصلاح نظام یارانه‌ای در کنار کشاورزان سراسر استان باشیم و این دوران را با کمترین تبعات بگذرانیم. از تولیدکنندگانی که با آگاهی تمام در این طرح در کنار ما بودند و در تلاش هستند تا این طرح به رونق در بخش کشاورزی منجر شود نیز قدردانی می‌کنیم.

فتحی در ادامه با اشاره به برنامه رشد اقتصادی استان‌ها، اظهار کرد: رشد اقتصادی پیش بینی شده برای بخش کشاورزی استان برابر ۸.۷ درصد بود که ۳.۵ درصد آن از طریق بهره وری و بقیه از طریق سرمایه گذاری جدید محقق می‌شود. در این راستا نیز پروژه‌های جدید پیش بینی شده و منابع اعتباری لازم فراهم شده است.

وی در ادامه با بیان این‌که سفر ریاست جمهوری به استان برای بخش کشاورزی استان یک سفر پربرکتی بود، گفت: در این سفر بیشترین بهره برداری در بعد تأمین منابع برای رشد اقتصادی و توسعه کشاورزی و افزایش بهره وری محقق شده است و اعتبار ۲۸۰۰ میلیارد تومانی برای این بخش مصوب شده که قسط اولیه آن نیز واریز شده است.

وی افزود: مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد تومان نیز برای بخش آب مصوب شده که قسمت اعظمی از آن برای بخش کشاورزی به کار گرفته می‌شود و از ظرفیت تسهیلات مصوب شده هم استفاده خواهد شد.

فتحی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن روز جهانی بیابان زدایی، اظهار کرد: با شرایط به وجود آمده در حوضه دریاچه ارومیه و بحران آن، توسعه بیابان در این منطقه قابل مشهود است‌. اگر یک روز گفته می‌شد که آذربایجان شرقی روزی تبدیل به بیایان می‌شود، کسی باور نمی‌کرد اما امروز می‌بینیم که در حوضه دریاچه ارومیه، بیایان وجود دارد.

وی با بیان این‌که بیابان زایی در اثر عدم استفاده متوازن از مراتع و جنگل روز به روز در حال گسترش است، گفت: مجموعه منابع طبیعی در حوزه بیایان زدایی، بوته کاری و درختکاری فعالیت‌های مهمی انجام داده که یکی از طرح‌های ماندگار این اداره کل در راستای احیای دریاچه ارومیه و بوته کاری در این حوضه بوده است.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم ارتقای سرمایه گذاری‌ها در بخش کشاورزی استان، افزود: از تمامی افراد و سرمایه گذارانی که تمایل به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به عنوان تأمین کننده امنیت غذایی برای ایجاد گلخانه، واحدهای دام و طیور، تولید ماهیان زینتی و پرورشی، صنایع تبدیلی و … دارند دعوت می‌کنیم و در خدمت سرمایه گذاران عزیز هستیم‌.

وی با بیان این‌که یکی از مهمترین زمینه‌های سرمایه گذاری، کشاورزی قراردادی است، گفت: ما دنبال پشتیبان برای طرح کشاورزی قراردادی هستیم و از هر کسی که فکر می‌کند می‌تواند در این راستا وارد شود، استقبال می‌کنیم تا بتوانیم از دست کشاورزان عزیز بگیریم و با تزریق سرمایه به این بخش، گره کور و مشکل اساسی نابسمانی بازرگانی محصولات و کوچک بودن قطعات کشاورزی را رفع کنیم.