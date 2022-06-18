«یک قاسم و دو کربلا» راهی بازار نشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «یک قاسم دو کربلا» اولین کتاب مستند داستانی از فرماندهی حاج قاسم سلیمانی در دو عملیات کربلای ۴ و ۵ به قلم مجید سانکهن و روایت نادر نوروز شاد توسط انتشارات روایت فتح منتشر شده‌است.

این‌کتاب، با اینکه اولین کتاب مستند داستانی است که بر اساس دفاتر راوی و نوارهای مرکز اسناد دفاع مقدس و روایت راوی از فرماندهی حاج قاسم سلیمانی در دو عملیات کربلای ۴و ۵ تألیف شده است؛ اما به هیچ وجه بنای خاطره‌گویی ندارد و در یک مثلث روایی و اسنادی ۱) راوی فرمانده ۲) دفترچه راوی و۳) نوار تألیف شده است‌.

سعی نویسنده در تألیف این کتاب بر این بوده که زمختی روایت‌های پنهان در اسناد جنگ را با دراماتیزه و داستانی کردن آنها برای مخاطب قابل درک و استفاده کند و خواننده را با حاج قاسم در التهابات و حوادث تلخ و شیرین دو عملیات کربلای ۴ و ۵ همراه سازد.

مجید سانکهن، نویسنده این کتاب درخصوص اتمسفر شکل گیری این کتاب می‌گوید: «وقتی حرف به حرف این کتاب را می‌نوشتم تمام تلاشم این بود که بتوانم برای اولین بار با خوانش داستانی از اسناد تحقیقی جنگ (نوار و دفترچه راوی) خوانندگان جوان را با یک فرمانده خاص (حاج قاسم سلیمانی) و یک راوی فرمانده جوان و پر ایده و انرژی (آقای نادر نوروز شاد) آشنا کنم.»

این کتاب از دو بخش «از من» و «از تو» تشکیل شده است. فصل‌های «از من» قصه‌های جذاب زندگی نادر نوروز شاد و فصل‌های «از تو» قصه‌های حاج‌قاسم از نگاه آقانادر نوروز شاد است.

در برشی از متن کتاب می‌خوانیم:

«حاج قاسم در ادامه گفت:

در لشگر ما مسئله خط و خط بازی اصلاً نیست همه یک دست هستند…من به هیچ جناحی اجازه نداده‌ام که این‌ها در لشگر رشد کنند…چه حق چه ناحق… سریع قلع و قمع شده اند… ما در طی این شش سال، سابقه نداشته که تمرد از فرماندهی و خط و خط بازی در لشگر داشته باشیم.»

کتاب «یک قاسم و دو کربلا» دومین کتاب از مجموعه «راویان» در ۱۱۰۰ نسخه با قیمت ۹۰ هزار تومان منتشر شده است.