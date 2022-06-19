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۲۹ خرداد ۱۴۰۱، ۹:۳۳

مدیر کل کتابخانه های عمومی کردستان:

کتابخانه عمومی سرای محله نایسر افتتاح می شود

کتابخانه عمومی سرای محله نایسر افتتاح می شود

سنندج- مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان گفت: با مشارکت استانداری کردستان، کتابخانه عمومی سرای محله شهرک منفصل شهری نایسر تا پایان این هفته افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخدومی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متأسفانه ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج با جمعیتی بالغ بر ۸۰ هزار نفر با کمبود فضاهای فرهنگی مواجه است و راه اندازی کتابخانه سرای محله به همت کتابخانه های عمومی و استانداری گامی کوچک در رفع این کمبودهاست.

وی افزود: منابع مورد نیاز کتابخانه سرای محله نایسر توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین برخی از خیرین فرهنگی سنندج فراهم شده است.

مخدومی اظهار داشت: این کتابخانه عمومی به مساحت ۲۵۰ متر مربع و ۱۲۰ متر زیربنا به منظور استفاده مردم شهرک ناحیه منفصل شهری تجهیز و آماده افتتاح شده است.

وی با بیان اینکه کتابخانه مذکور دارای بخش‌های متنوعی از جمله سالن مطالعه، مخزن کتابخانه، بخش کودک و همچنین بخش ویژه کلاس‌های آموزشی برای استفاده علاقمندان است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان خاطرنشان کرد: امیدواریم با افتتاح این کتابخانه شاهد استقبال علاقمندان به کتاب و کتابخوانی باشیم و بخشی از نیازهای مردم این ناحیه منفصل شهری در این حوزه برطرف شود.

مخدومی اعلام کرد: کتابخانه عمومی سرای محله نایسر در کوچه هیمن، جنب مخابرات واقع شده است و دوست داران کتاب و کتابخوانی می‌توانند از هفته آینده از خدمات این کتابخانه بهره مند شوند.

کد مطلب 5517904

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