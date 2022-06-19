کتابخانه عمومی سرای محله نایسر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخدومی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متأسفانه ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج با جمعیتی بالغ بر ۸۰ هزار نفر با کمبود فضاهای فرهنگی مواجه است و راه اندازی کتابخانه سرای محله به همت کتابخانه های عمومی و استانداری گامی کوچک در رفع این کمبودهاست.

وی افزود: منابع مورد نیاز کتابخانه سرای محله نایسر توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین برخی از خیرین فرهنگی سنندج فراهم شده است.

مخدومی اظهار داشت: این کتابخانه عمومی به مساحت ۲۵۰ متر مربع و ۱۲۰ متر زیربنا به منظور استفاده مردم شهرک ناحیه منفصل شهری تجهیز و آماده افتتاح شده است.

وی با بیان اینکه کتابخانه مذکور دارای بخش‌های متنوعی از جمله سالن مطالعه، مخزن کتابخانه، بخش کودک و همچنین بخش ویژه کلاس‌های آموزشی برای استفاده علاقمندان است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان خاطرنشان کرد: امیدواریم با افتتاح این کتابخانه شاهد استقبال علاقمندان به کتاب و کتابخوانی باشیم و بخشی از نیازهای مردم این ناحیه منفصل شهری در این حوزه برطرف شود.

مخدومی اعلام کرد: کتابخانه عمومی سرای محله نایسر در کوچه هیمن، جنب مخابرات واقع شده است و دوست داران کتاب و کتابخوانی می‌توانند از هفته آینده از خدمات این کتابخانه بهره مند شوند.