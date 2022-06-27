وحشت صهیونیست ها از سفر «بورل» به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پس از ورود مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران، رسانههای آمریکایی از مشاجره تند «یائیر لاپید» وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی و «جوزف بورل» بر سر این سفر که با هدف از سرگیری مذاکرات هستهای با ایران انجام شد، خبر دادند.
نشریه آمریکایی «پولیتیکو» در گزارشی با اشاره به این موضوع افزود: بورل پیش از سفر به تهران با ارسال پیامی به لاپید اطلاع داده بود که در تلاش است تا ایران را به مذاکرات بر سر توافق هستهای بازگرداند. لاپید در پاسخ به پیام بورل به شدت به سخنانش واکنش نشان داد و او را به نادیده گرفتن هشدارهای خطرناک مبنی بر اینکه ایران در پی کشتار شهروندان اسرائیلی در ترکیه بوده است، متهم کرد.
پولیتیکو ادامه داد: لاپید همچنین به بورل گفت که موضع او در سفر به تهران بسیار ناامید کننده بود، به ویژه پس از اینکه ایران دهها دوربین آژانس بین المللی انرژی اتمی را از تأسیسات هستهای خود حذف و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران را در گزارش اخیر خود محکوم کرد.
این وب سایت آمریکایی افزود: لاپید در پاسخ به پیام بورل نوشت که سفر او به تهران یک اشتباه راهبردی است که پیام اشتباهی به ایران میفرستد.
این نشریه آمریکایی خاطرنشان کرد که منابع سیاسی تبادل پیام بین لاپید و بورل را تأیید کردهاند.
«جوزف بورل» روز شنبه در تلاش برای از سرگیری مذاکرات درباره پرونده هستهای ایران وارد تهران شد و با تعدادی از مقامات ایرانی دیدار کرد.
انتقاد «یائیر لاپید» از سفر بورل به تهران در شرایطی است که او از زمان روی کار آمدن کابینه «نفتالی بنت» نخستوزیر رژیم صهیونیستی از هر فرصتی برای مانعتراشی در مسیر مذاکرات رفع تحریمی استفاده کرده است.
لاپید در حالی از بیاعتنایی بورل به ادعاهای اخیر تل آویو مبنی بر تلاش ایران برای کشتن صهیونیستها در ترکیه سخن میگوید، که این ادعاها هیچ گاه با سند و مدرک همراه نبوده و هیچ اساس و پایهای نداشته است.
باید تأکید کرد که صحبت در مورد از سرگیری مذاکرات لغو تحریم با فروپاشی دولت رژیم صهیونیستی و افزایش شکاف در نگرشها و جهت گیری ها بین و درون نهادهای صهیونیستی همراه بوده است؛ مسئلهای که به گفته ناظران موضع رسمی تل آویو را تضعیف میکند و اعتماد مقامات ارشد این رژیم را به یکدیگر سست میسازد.
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