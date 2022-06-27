همکاری ستاد علوم شناختی با سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، به منظور ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی و افزایش سرمایه شناختی درسطح جامعه ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی تفاهم نامه همکاری مشترک مبادله کردند.

دکتر محمد تقی جغتایی مشاورعالی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی درامور آموزش عنوان کرد: این تفاهم نامه برای یک همکاری مشترک بلندمدت از سوی دکتر مجید نیلی احمد آبادی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و دکتر حمید طریقی حسینی رئیس سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی امضا و مبادله شده است.

وی گفت : براساس این تفاهم نامه، طرفین درایجاد، تجهیز و راه اندازی مرکز جامع علوم شناختی درزیر مجموعه سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی، تجهیز و راه اندازی مراکز جامع ارزیابی، تشخیص و توانبخشی جهت ارزیابی ومداخله‌ی بهنگام درسراسر مناطق کشور، ساخت،اعتباریابی و هنجاریابی ابزارهای غربالگری و تشخیصی برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی بدو ورود به دبستان و پیش دبستان و دیگرمقاطع تحصیلی همکاری می کنند.

جغتایی افزود: طراحی، ساخت و اعتبار بخشی ابزارهای تشخیصی و مداخله ای مبتنی بر علوم و فناوری های شناختی، ایجاد کارگروه‌های مشترک تشخیصی و آموزشی مطابق با شیوه‌نامه اجرایی، تجاری‌سازی دستاوردهای علمی وپژوهشی مشترک،تولید وانتشار منابع علمی، شناسایی دانش‌آموزان مستعد وهمچنین دارای نیاز ویژه با هدف بهره‌برداری این دانش‌آموزان از خدمات آموزشی و امکانات آموزشی، برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و پژوهشی و نیز تبادل اطلاعات درحوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و فن اوری‌های مرتبط با علوم شناختی و یادگیری از دیگر بخش های همکاری مشترک میان طرفین است.

وی اظهار کرد: ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در چارچوب این تفاهم نامه همچنین در راستای توسعه زیست بوم دانش علوم شناختی در حوزه آموزش و پرورش استثنایی از برگزاری همایش، اعلام فراخوان و اجرای کارگاه‌های علمی - پژوهشی بصورت حضوری و مجازی و دوره‌های آموزشی با هدف ارتقاء دانش شناختی و توسعة توانمندی‌ها و قابلیت‌های کارشناسان و پرسنل سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی حمایت می کند.

مشاور ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی خاطر نشان کرد: سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی نیز دراین تفاهم نامه متعهد شده است تا در راه اندازی و بهسازی مراکز جامع ارزیابی، تشخیص، توانبخشی ، ایجاد کارگروه‌های مشترک و ارتقای ظرفیت‌های شناختی دانش‌آموزان ، فراهم نمودن بستر مناسب برای تهیه بسته‌ها و ابزارهایِ استاندارد و تأیید شده‌ی ستاد توسعه علوم شناختی در زمینه توانبخشی و ارتقای مهارتهای شناختی دانش‌آموزان و فراهم نمودن امکانات لازم جهت برگزاری نشست‌های علمی و دوره‌های آموزشی شناختی با ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی همکاری نماید.

وی اضافه کرد: این تفاهم نامه زمینه و بستر لازم را برای توسعه و گسترش دانش علوم شناختی فراهم و سبب ساماندهی و توسعه زیست بوم شناختی در حوزه آموزش و پرورش استثنایی و افزایش سرمایه شناختی در سطح جامعه خواهد شد.

