اتیوپی اعدام نظامیان سودانی را تکذیب کرد/ سفیر سودان فراخوانده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز دوشنبه یک مقام رسمی اتیوپی در گفتگو با شبکه الجزیره، خبر اعدام هفت نظامی سودانی از سوی ارتش این کشور را تکذیب کرد.

وی افزود: خبر اعدام هفت نظامی سودانی در منطقه مرزی امهرا صحت ندارد و ما آن‌را تکذیب می‌کنیم.

اما در پی این رخداد، مقامات وزارت خارجه سودان، سفیر اتیوپی در خارطوم را احضار کردند. سفیر سودان در آدیس آبابا (پایتخت اتیوپی) نیز از سوی وزارت خارجه سودان جهت مشاوره فراخوانده شد.

در تحولی دیگر، منابع سودانی از سفر عبدالفتاح برهان فرمانده ارتش سودان به منطقه مرزی الفشقه، جهت ابراز تسلیت و همدردی به خانواده‌های نظامیان اعدام شده خبر دادند.

پیشتر نیروهای مسلح سودان اعلام کرده بود که ارتش اتیوپی هفت نظامی و یک شهروند غیرنظامی سودانی را که نزد این ارتش در اسارت بودند، اعدام کرده است.

گفتنی است که علاوه بر وجود تنش‌های نظامی در مرزهای میان سودان و اتیوپی، «آدیس آبابا» درباره پرونده سد «النهضه» با خارطوم و قاهره دچار اختلافاتی است.

تنش مرزی میان سودان و اتیوپی در پی درگیری سال گذشته در منطقه تیگرای در شمال اتیوپی که به پناهنده شدن هزاران نفر از مردم این منطقه به شرق سودان شد، تشدید شد.