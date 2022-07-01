تعامل بهتر با نهادهای دانش بنیان از اهداف نیروی دریایی ارتش است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در نشست صمیمانه با دانش پژوهان مرکز آموزش درجه‌داری رشت و منجیل، هنرآموزان مراکز آموزش درجه داری و نمایندگان سربازان و افسران وظیفه، گفت: ارتقای سطح علمی، پژوهشی و فرهنگی مراکز علمی و آموزشی نیروی دریایی در تعامل بهتر با نهادهای دانش بنیان و استفاده از کارکنان وظیفه در مراکز و قسمت های مرتبط با رشته تحصیلی با علاقه شخصی آن‌ها از مهم ترین برنامه‌ها و اهداف نیروی دریایی ارتش است.

وی خاطرنشان کرد: این عزیزان با بیان نقطه نظرات خود در همکاری با سایر کارکنان مراکز دانشگاهی و دانش آموزی می‌توانند کمک شایانی در پیشبرد برنامه‌های آتی نیروی دریایی داشته باشند.

در این نشست دانش پژوهان مرکز، هنرآموزان سربازان و افسران وظیفه دیدگاه‌ها و خواسته‌های خود را مطرح کردند و امیر دریادار ایرانی دستورات لازم را برای پیگیری درخواست‌ها صادر کرد.