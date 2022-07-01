شورای صنفی استادان دانشگاه خواستار عدم جابجایی دانشکده ادبیات شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است:

به نام خداوند جان و خرد

مردمان بخرد اندر هر زمان راز دانش را به هر گونه زبان

گرد کردند و گرامی داشتند تا به سنگ اندر همی بنگاشتند

شهر شیراز بی‌گمان شهرت جهانی خود را از وجود شاعرانی نامدار مانند سعدی و حافظ و وجود آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) و نزدیکی به تخت جمشید و پاسارگاد به دست آورده است.

همجواری دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز با آرامگاه حافظ بزرگ و بلندآوازه، از سال ۱۳۴۱ تا کنون رویدادی بس خجسته و مبارک برای شهر شیراز بوده و خواهد بود؛ بی‌تردید این رویداد بسیار معنادار و دوراندیشانه، برای دانشگاه شیراز مایه شکوه بیشتر بوده و خواهد بود که نمونه دیگری از آن در میهن عزیزمان دیده نمی‌شود.

دانشگاه‌های شهرهای گوناگون ایران، در کنار آرامگاه شاعران پرافتخاری مانند فردوسی، خیام، باباطاهر، شهریار و… قرار نگرفته و این پیوند دوسویه و معنوی، شکل نگرفته است. دهه‌های زیادی است که اندیشمندانی دوراندیش با جایابی بی‌نظیر در شیراز، دانشکده ادبیات را دیوار به دیوار آرامگاه حافظ بنا کرده‌اند و این محل به نام ادبیات مشهور شده و تبدیل به بخشی فرهنگی و هویت‌ساز گردیده است.

وظیفه همه مسؤولان و دست‌اندرکاران در جایگاه میراث‌داران این تفکر، کوشش برای حفظ و پاسداشت چنین موقعیت بی‌نظیری است. متأسفانه این روزها زمزمه ناصواب جدا شدن این مجموعه تاریخی و هویت‌ساز از دانشگاه شیراز شنیده می‌شود.

شورای صنفی استادان دانشگاه شیراز از مسؤولان استان به ویژه استاندار محترم و دانشگاه شیراز درخواست دارد نسبت به این تصمیم نامیمون اقدام لازم و شایسته به انجام رسانند و اجازه ندهند این فاجعه فرهنگی و تاریخی رخ دهد. بی‌تردید حفظ و تعالی هویت فرهنگی و تاریخی شیراز وظیفه همگان و به ویژه فرهیختگان و مسؤولان شهر است.

گفتنی است ساختمان مشهور به ادبیات بخشی ناگسستنی از مجموعه دانشگاه شیراز است و شورای صنفی به جد موضوع را پیگیری خواهد کرد.