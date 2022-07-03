آماده باش اورژانس البرز در پی آلودگی هوا

احمد مهدوی در گفت‌وکو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بالا بودن بیش از حد شاخص‌های آلودگی هوا در شهرستان کرج و تعطیلی تمامی بانک‌ها و ادارات و مراکز علمی و آموزشی در روز دوشنبه ۱۳ تیرماه، اورژانس استان البرز در حالت آماده باش قرار گرفت.

وی بیان کرد: هوای شهرستان کرج برای تمامی گروه‌ها و خصوصاً سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی، پرخطر می‌باشد.

رئیس مرکز اورژانس استان البرز تصریح کرد: هم اکنون اورژانس ۱۱۵ استان البرز با ۶۹ پایگاه و ۸۸ کد عملیاتی آماده باش است و در برخی نقاط پرتردد، آمبولانس و اتوبوس آمبولانس جهت خدمت رسانی به مددجویان قلبی و تنفسی مستقر شده است.

وی متذکر شد: از کلیه مردم و خصوصاً گروه‌های پرخطر درخواست می‌کنیم که تا حد امکان و جز برای کارهای ضرور از منزل خارج نشوند.