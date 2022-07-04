اسناد محرمانه درباره جنگ نیابتی آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه روسیا الیوم، وبگاه آمریکایی اینترسپت در گزارشی به برنامه محرمانه پنتاگون تحت عنوان A۱۲۷ که در زمینه جنگهای نیابتی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست اشاره کرده است.
در بخشی از این گزارش اعلام شده است که گروهی محدود از نیروهای عملیات ویژه ارتش آمریکا در جنگهای نیابتی در مناطق مختلف خاورمیانه و شمال آفریقا مشغول به فعالیت هستند، که البته فعالیتهای آنها نسبت به گذشته با شدت کمتر و دایره عملیاتی وسیعتر دنبال میشود.
بنابر گزارش اینترسپت نیروهای یگان کماندویی آمریکا، بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ در چارچوب برنامه A۱۲۷ تعداد ۲۳ عملیات مختلف را در کشورهای مختلف به اجرا گذاشتهاند.
بر این اساس، در برنامه محرمانه A۱۲۷ به طور ویژه از گروههای نظامی بیگانه در کشورهای هدف حمایت آموزشی، مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی میشود اما بر خلاف دیگر برنامههای کمکهای خارجی پنتاگون، در این برنامه نیروهای خارجی به طور مستقیم در راستای تحقق اهداف آمریکا مورد استفاده قرار میگیرند.
ژنرالهای آمریکایی درباره برنامه محرمانه A۱۲۷ گفتهاند که این طرح عملیاتی به طور بسیار فعالانه و مناسبی توانسته در راستای پیگرد عناصر تندرو موفق باشد، بدون اینکه جان آمریکایی در معرض خطر قرار گیرد.
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