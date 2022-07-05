تعطیلی موقت ایستگاههای حمل و نقل درون شهری در مکه

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران اکبری با اعلام این مطلب افزود: تمامی اتوبوس‌های حمل و نقل درون شهری مکه مکرمه از امروز سیزدهم تیرماه مصادف با پنجم ذی الحجه به صورت موقت و تا تاریخ ۲۲ تیرماه مصادف با چهاردهم ذی الحجه تعطیل می‌باشند و تردد تمامی زائران براساس تصمیم مسئولان مکه مکرمه از طریق اتوبوس‌ها انجام نمی‌گیرد.

وی افزود: این تعطیلی همه ساله و در روزهای نزدیک به ایام تشریق از سوی دست اندرکاران کشور میزبان انجام می‌گیرد و علت آن نیز آماده سازی اتوبوس‌ها از سوی شرکت‌ها و مبادی ذیربط جهت انتقال حجاج به مشاعر مقدسه و تمهیدات مربوطه می‌باشد.

مسئول حمل و نقل عملیات حج تمتع ۱۴۰۱ تصریح کرد: تعطیلی حمل و نقل درون شهری از امروز در مناطق ۱و۲و۳ انجام گرفته و زائران عزیز طی روزهای آینده مهیای عزیمت به مشاعر می‌شوند که ما نیز در صدد آماده کردن حمل و نقل ترددی برای عزیزان به جهت اعزام به مشاعر مقدسه هستیم.

وی به زائران توصیه کرد در فرصت باقیمانده خود را مهیای عزیمت به مشاعر نمایند و انرژی خود را برای این ایام ذخیره کنند.

عملیات انتقال حجاج به مشاعرمقدسه از روز ۸ ذوالحجه به یاری خداوند متعال شروع خواهد شد.