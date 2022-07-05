اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان وام اشتغال مددجویان در بانک رسالت

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، محمدحسین حسین زاده با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۱۷۰ میلیاردتومان وام قرض الحسنه در قالب دو هزار و ۹۹۲ فقره پرداخت شده است، گفت: در سال ۹۹ نیز دو هزار و ۴۴۰ مددجو مبلغی حدود ۱۱۹ میلیارد وام از بانک قرض الحسنه رسالت دریافت کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه با همکاری بانک قرض الحسنه رسالت و معاونت اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) انحراف بودجه در مسیری غیراز اشتغالزایی به صفر رسیده است، افزود: این دو مجموعه از سال ۹۸ و در قالب الگوی تعالی اجتماعی رسالت وام‌های پرداختی را در مسیر ایجاد اشتغال خرد و خانگی به کار گرفته‌اند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.