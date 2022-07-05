برگزیدگان سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی معرفی و تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی برگزار شد و برگزیدگان آن با حضور رئیس جمهور و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شدند.

برگزیدگان این جشنواره در بخش‌های گروه‌های علمی، شخصیت‌های پیشگام و پیشتاز علوم انسانی و اسلامی، محققان برتر بخش بین الملل و برگزیدگان سایر بخش‌ها معرفی شدند.

آثار، شخصیت‌ها و سایر موضوعات برتر بخش داخلی و بین المللی سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی به شرح زیر اعلام شده اند:

آثار برتر گروه‌های علمی شامل:

گروه اخلاق، ادیان و عرفان شایسته تقدیر

در بخش بزرگسال: «صدیقه رمضانی تَمیجانی» برای کتاب «معنویتِ بی‌سامان: تأملی جامعه شناختی بر معنویت گراییِ جدید و چراییِ گرایش به آن در ایران»

برگزیده سوم بخش جوان: «محمد علی عباسی» برای پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «تبیین نبوت در عرفان نظری با تأکید بر آثار آیت الله نجابت»

گروه تاریخ، جغرافیا و باستان‌شناسی

شایسته تقدیر در بخش بزرگسال: «سیدمنصور سیدسجادی» برای کتاب «شهر سوخته: هنر و باستان‌شناسیِ حوزه دلتای رودخانه هیرمند از آغاز تا دوره تیمور» برگزیده سوم بخش جوان: «رضا طالبی‌فرد» برای رساله دکتری با عنوان: «آینده‌نگاریِ توسعه پایدارِ روستایی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (مطالعه موردی: شهرستان جیرفت)»

گروه زبان، ادبیات و زبان‌شناسی

شایسته تقدیر در بخش بزرگسال: «فاطمه شفیعی» برای رساله دکتری با عنوان: «پژوهشی در بررسی نقش تسهیل‌گرِ استعاره مفهومی در بازشناسی و یادآوری: با فرضِ استعاره به عنوان عامل مؤثر در شکل‌گیری طرح‌واره»

گروه علوم اجتماعی و علوم ارتباطات

برگزیده سوم در بخش جوان: جناب آقای دکتر «سید امیررضا برقعی» برای پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «تبیین دلالت‌های دانش فقه برای مفهوم‌پردازی مرز در حکمرانیِ فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران»

گروه علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی

برگزیده سوم در بخش جوان، «سعید مسعودی‌پور» برای کتاب «تبلیغات تجاریِ اسلامی»

گروه علوم تربیتی، روانشناسی و علوم ورزشی

شایسته تقدیر در بخش جوان: «میثم نوری خانیوردی» برای رساله دکتری با عنوان: «طراحی الگوی فرآیندیِ تجاری‌سازیِ یافته‌هایِ تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش»

گروه علوم قرآنی، تفسیر و حدیث

شایسته تقدیر در بخش بزرگسال: حجت الاسلام و المسلمین «حمیدرضا مقیمی اردکانی» برای رساله دکتری با عنوان: «واقع‌نماییِ گفتار معصومان علیهم السلام بر اساس مراعات سطح فهم مخاطب در روایات اعتقادی»

برگزیده دوم در بخش جوان: «محمدحسین شیرزاد» برای رساله دکتری با عنوان: «کاربرد الگوهای انسان‌شناسیِ امنیت در تفسیر قرآن کریم»

گروه فقه و اصول

شایسته تقدیر در بخش بزرگسال: حجت الاسلام و المسلمین «احمد مروارید» برای رساله دکتری با عنوان: «بررسی احکام تعاملِ میان روان تحلیلگر و درمان جو از منظر فقه امامیه»

گروه فلسفه، منطق و کلام برگزیده سوم در بخش بزرگسال: حجت الاسلام و المسلمین «زهیر دهقانی آرانی» برای کتاب «بررسی و نقد آرای مستشرقان معاصر در زمینه مهدویت»

گروه فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری

برگزیده سوم در بخش بزرگسال: «الهه حسینی» برای رساله دکتری با عنوان: «چارچوب معنایی برای یکپارچه‌سازی و بازیابیِ معناییِ اشیای محتواییِ وبی: رویکرد داده‌های پیوندی در بافت سرطان»

گروه مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)

شایسته تقدیر در بخش بزرگسال: «یحیی فوزی» برای طرح پژوهشی با عنوان: «امام خمینی رحمت الله علیه در مواجهه با مخالفان و منتقدان: مطالعه بنیان‌های نظری و سیره عملی»

گروه مطالعات هنر و زیبایی‌شناسی

برگزیده سوم در بخش بزرگسال: «محمد خزایی» برای کتاب «هنر طراحی ایرانی اسلامی»

شخصیت‌های پیشگام علوم انسانی و اسلامی

مرحوم «آیت الله عباسعلی عمید زنجانی»

مرحوم «حجت الاسلام و المسلمین استاد علی ابوالحسنی (منذر)»

مرحوم «آیت الله محمد مؤمن»

مرحوم «دکتر اسدالله آزاد»

مرحوم «دکتر غلامعلی حاتم»

شخصیت‌های پیشتاز علوم انسانی و اسلامی

«دکتر منوچهر محمدی»

«حجت الاسلام و المسلمین استاد علی عابدی شاهرودی»

«دکتر عماد افروغ»

«دکتر علیمحمد ولوی»

«دکتر محمدمنصور فلامکی»

برگزیدگان سایر بخش‌ها

«موسی بیدج»، مترجم برتر در بخش ترجمه عربی به فارسی

«کورش صفوی»، مترجم برتر در بخش ترجمه انگلیسی به فارسی

نظریه‌پرداز برتر: «محمد دبیرمقدم»

انجمن علمی برتر در بخش دانشگاهی: «انجمن مالی اسلامی ایران»

نشریه علمی برتر در بخش دانشگاهی: نشریه علمی پژوهشی «پژوهش ادبیات معاصر جهان»

انجمن علمی برتر در بخش حوزوی: «انجمن علمی کلام اسلامی حوزه»

نشریه علمی برتر در بخش حوزوی: «انجمن عتلمی کلام اسلامی»

نشریه علمی برتر در بخش حوزوی «فصلنامه علمی- پژوهشی ذهن»

محققان برتر بخش بین الملل

دکتر «مسعود العالم چودری»

دکتر «طه عبدالرحمن»

دکتر «عثمان بَکار»

دکتر «سید علی محمد نقوی»

دکتر «دلال عباس»

دکتر «رامون گراسفوگل»

دکتر «آنتونی اِف. شاکِر»

محقق برتر بخش بین‌الملل

دکتر «مبینا موکر» محقق برتر بخش بین‌الملل

دکتر «منصور ال. لیمبا»

دکتر «ادریس هانی»