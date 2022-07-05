کاهش ۲۰ درصدی سطح کشت زعفران در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جهانشیری، رئیس شورای شهرستان تربت حیدریه اظهار داشت: با افزایش هزینه‌های تولید زعفران در سال جاری در صورتی که قیمت زعفران به قیمت واقعی خود نرسد، کشت زعفران برای کشاورزان مقرون به صرفه نیست و شاهد خواهیم بود که هر سال سطح کمتری از مزارع کشور به کشت زعفران اختصاص خواهد یافت و جایگاه ایران به عنوان قطب زعفران دنیا به خطر خواهد افتاد.

وی گفت: در سال ۹۹ طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، میزان تولید زعفران در کشور ۴۳۰ تن بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۱۸۰ تن تقلیل یافت و با توجه به مشکلات آب و هوایی در سال جاری و گرمای بی سابقه تابستان امسال، پیش بینی می‌شود که محصول کمی از مزارع برداشت گردد.

رئیس شورای شهرستان تربت حیدریه افزود: حدود سه سالی هست که با توجه به هزینه‌های بالای کاشت و داشت زعفران و قیمت تمام شده زعفران نه تنها افزایش سطح زیر کشت زعفران نداشتیم بلکه رشد سطح زیر کشت منفی شده و

از طرفی کمبود بارندگی در سال زراعی گذشته و گرمای هوا در تابستان قطعاً پیاز زعفران را دچار تنش خواهد کرد که این تنش‌ها منجر به کاهش محصول زعفران در سال جاری خواهد شد

وی گفت: نکته قابل تامل این بود که علیرغم کاهش محسوس زعفران در سال گذشته قیمت زعفران تنها حدود دو و نیم برابر افزایش داشت و به میانگین ۴۰ میلیون تومان رسید در صورتی که انتظار رشد قیمت بسیار فراتر از آن می‌رفت. البته مهمترین دلیل آن وجود بیشتر از ۲۰۰ تن زعفران کهنه از سال قبل بود که عرضه این زعفران‌های کهنه توانست تا حدی جلو رشد نجومی زعفران را بگیرد. اما امسال با توجه به اینکه مقدار قابل توجهی زعفران کهنه در انبارها وجود ندارد، پیش بینی می‌شود قیمت زعفران بارشد چشمگیری مواجه شود.

جهانشیری ادامه داد: همچنین عدم پذیرش واقعی سازی قیمت زعفران توسط صادرکنندگان و خریداران خارجی و عادت به سودهای نجومی، باعث شده بود تا افزایش قیمت زعفران در بازه کوتاه مدت را برنتابند اما بعد از گذشت مدتی، رقابت بر سر خرید زعفران قوت گرفت.

رئیس شورای شهرستان تربت حیدریه گفت: با یک بررسی ساده می‌توان دریافت در سال جاری با توجه به عواملی که ذکر شد نه تنها کاهش محصول خواهیم داشت بلکه با آغاز دوره پساکرونا میزان زیادی از زعفران سال قبل از بازار جمع شده و به صورت رسمی و بخش زیادی به صورت قاچاق از مرزها خارج شده و انبارها در حال خالی شدن هست و آنچه مسلم است این باعث افزایش چشمگیر قیمت زعفران خواهد شد.

وی افزود: این تحلیل‌ها باعث شده عده‌ای از تجار با پیش بینی کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها اقدام به پیش خرید گل زعفران به قیمت‌هایی می‌کنند که معادل زعفران خشک آن تا حدود هر کیلو ۶۰ میلیون تومان در فصل جاری می‌باشد، لذا نکته‌ای که کشاورزان باید توجه کنند افزایش قیمت زعفران بسیار محتمل بوده و بایستی طوری عمل کنند که در پایان فصل زعفران متضرر نشوند.

همچنین علیجان سالاریان، دکترای زراعت و پژوهشگر حوزه زعفران و کارشناس فنی و مشاور امور پژوهشی و آموزش پژوهشکده زعفران ایران در این زمینه گفت: البته با توجه به بررسی‌های میدانی انجام شده در تعدادی از مزارع و داده‌های بارندگی و هواشناسی، متاسفانه پیش‌بینی می‌شود که عملکرد و تولید مزارع زعفران در سال ۱۴۰۱ مطلوب نباشد.

این پژوهشگر حوزه زعفران افزود: کشاورزان و زعفران کاران عزیز باید به شرایط اقلیمی و بررسی‌های کارشناسی، توجه داشته باشند و نسبت به مدیریت مزارع زعفران خود و بویژه مواردی همچون پیش فروش محصول گل یا زعفران خشک توجه کافی را داشته باشند.

وی گفت: ضمناً با توجه به محاسبات و وضعیت تورمی و اقتصادی کنونی و سرمایه‌های منظور شده (اعم از هزینه‌های ثابت، متغیر و ارزشی)، هزینه‌های تولید یک کیلو زعفران

بیشتر از ارقامی است که الان زعفران را از کشاورزان می‌خرند.

این کارشناس فنی و مشاور امور پژوهشی و آموزش پژوهشکده زعفران ایران گفت: در همین راستا اگر بر مبنای منطق و محاسبات سود تولیدات محصولات کشاورزی توجه کنیم، به نظر می‌رسد، سودی حدود ۵۰ درصد هزینه‌های تولید معقول باشد و بر این اساس و با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی کنونی، قیمت یک کیلو زعفران نگین کمتر از ۵۵ تا ۶۰ میلیون تومان حقیقتاً توجیه اقتصادی ندارد.