به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، رستم قاسمی امروز سه شنبه در دیدار با استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی اظهار کرد: آذربایجان‌غربی از نظر کریدوری در مسیر ترانزیت قرار دارد و سهم این استان با تکمیل پروژه‌های راهسازی کریدور بزرگراهی غرب کشور و ساماندهی جاده‌های منتهی به پایانه‌های مرزی از درآمدهای حمل‌ونقل بین‌المللی گسترش می‌یابد که نتایج اقتصادی و اجتماعی در پی دارد

استاندار آذربایجان‌غربی نیز در این دیدار ضمن اشاره به تخصیص ٧٠ هزار میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل استان در سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت، گفت: توجه ویژه به پروژه‌های راهسازی از جمله تکمیل کریدور بزرگراهی غرب کشور که پایانه مرزی بازرگان در شمال استان را به بندر امام خمینی (ره) متصل می‌کند از مطالبات اساسی استان است.

محمدصادق معتمدیان به ضرورت استقرار اداره کل راه آهن آذربایجان ٢ در ارومیه اشاره کرد و افزود: تعیین متولی مشخص برای شبکه ریلی منطقه می‌تواند نظارت جدی بر عملکرد راه آهن، هم‌افزایی حمل‌ونقل بار و مسافر و جذب سرمایه‌گذاران در پهنه‌های توسعه خطوط راه‌آهن را رقم بزند.

وی با تأکید بر اینکه در اجرای طرح نهضت ملی مسکن باید همه پای کار باشند و اینکه این طرح از طرح‌های ابلاغی با اولویت بالا از سوی رئیس جمهور بوده از آمادگی کامل استان جهت تحقق قانون جهش تولید مسکن و تعدیل عرضه و تقاضا در بازار مسکن خبر داد و یادآور شد که پیشرفت پروژه‌های ساخت مسکن روزانه رصد می‌شود.

در حال حاضر ٣۶ کارگاه راهسازی در آذربایجان‌غربی برای ساخت و توسعه ٢٠٢ کیلومتر کریدور بزرگراهی و راه اصلی فعالیت دارد.

همچنین در این دیدار پیگیری اعتبار ویژه برای ارتقای کیفیت جاده‌های منتهی به پایانه‌های مرزی، نوسازی و بهسازی ۵٧۶ هکتار از بافت‌های فرسوده شهری، توسعه برنامه‌های توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی، تعیین و تکلیف سرمایه‌گذار قطعات باقی‌مانده پروژه احداث آزادراه ارومیه – تبریز مطرح شد.

استاندار آذربایجان غربی همراه با مدیرکل راه و شهرسازی استان به منظور تحقق اولویت‌های دولت سیزدهم به ویژه تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل، ارتقای مبادلات تجاری و مرزی، روان سازی فرایندهای تجاری در پایانه‌های مرزی و پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن با وزیر راه و شهرسازی دیدار و گفت وگو کردند.