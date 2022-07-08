تقویت بیمه ها از مطالبات اصلی رئیس جمهور است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عیناللهی روز جمعه به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور با مردم کامیاران دیدار کرد.
وی در این دیدار اظهار کرد: تقویت بیمهها از مطالبات اصلی رئیسجمهور است و در همین راستا دستور اختصاص ۸۰ هزار میلیارد ریال بودجه از سوی سازمان برنامه به بیمهها را صادر کرده است.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: این اعتبارات به مرور افزایش پیدا میکند و در تلاشیم با بهرهگیری از تمام ظرفیتها و بالا بردن سطح سطح پوشش بیمهای، سهم پرداختی بیماران را به حداقل ممکن برسانیم.
عیناللهی با بیان اینکه فرانشیز بیماران نسبت به سال قبل افزایشی نداشته است، گفت: این طرح طی یکی دو هفته آینده عملیاتی میشود.
وی افزود: تقویت ساختار بیمههای همگانی برای حمایت بیشتر از بیماران یکی از برنامههای اصلی دولت در حوزه سلامت است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: در گام نخست ۶ میلیون نفر از اقشار سه دهک اول که کمتر برخوردار بودند، زیرپوشش بیمه قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه حمایت از داروهای پرمصرف قدم بعدی وزرات بهداشت بود، اضافه کرد: در جلسه روز گذشته هیأت دولت دستور تقویت سازمانهای بیمهگر برای حمایت از بیماران صادر شد.
عیناللهی در مورد بیمارستان سینا کامیاران هم اضافه کرد: این بیمارستان وضعیت استانداردی ندارد و باید مداخله جدی برای آن انجام شود.
وی تأکید کرد: تمام تلاش خود را برای اختصاص بودجه برای اجرا و اتمام این پروژه بکار خواهیم گرفت.
وزیر بهداشت با بیان اینکه مشکلات مردم کامیاران با اجرا و بهره برداری از این پروژه حل نمیشود، اضافه کرد: طرح جامع بیمارستان باید در حومه شهر کامیاران پیگیری شود.
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