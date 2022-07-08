به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین‌اللهی روز جمعه به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور با مردم کامیاران دیدار کرد.

وی در این دیدار اظهار کرد: تقویت بیمه‌ها از مطالبات اصلی رئیس‌جمهور است و در همین راستا دستور اختصاص ۸۰ هزار میلیارد ریال بودجه از سوی سازمان برنامه به بیمه‌ها را صادر کرده است.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: این اعتبارات به مرور افزایش پیدا می‌کند و در تلاشیم با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها و بالا بردن سطح سطح پوشش بیمه‌ای، سهم پرداختی بیماران را به حداقل ممکن برسانیم.

عین‌اللهی با بیان اینکه فرانشیز بیماران نسبت به سال قبل افزایشی نداشته است، گفت: این طرح طی یکی دو هفته آینده عملیاتی می‌شود.

وی افزود: تقویت ساختار بیمه‌های همگانی برای حمایت بیشتر از بیماران یکی از برنامه‌های اصلی دولت در حوزه سلامت است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: در گام نخست ۶ میلیون نفر از اقشار سه دهک اول که کمتر برخوردار بودند، زیرپوشش بیمه قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه حمایت از داروهای پرمصرف قدم بعدی وزرات بهداشت بود، اضافه کرد: در جلسه روز گذشته هیأت دولت دستور تقویت سازمان‌های بیمه‌گر برای حمایت از بیماران صادر شد.

عین‌اللهی در مورد بیمارستان سینا کامیاران هم اضافه کرد: این بیمارستان وضعیت استانداردی ندارد و باید مداخله جدی برای آن انجام شود.

وی تأکید کرد: تمام تلاش خود را برای اختصاص بودجه برای اجرا و اتمام این پروژه بکار خواهیم گرفت.

وزیر بهداشت با بیان اینکه مشکلات مردم کامیاران با اجرا و بهره برداری از این پروژه حل نمی‌شود، اضافه کرد: طرح جامع بیمارستان باید در حومه شهر کامیاران پیگیری شود.