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۲۰ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۲۳

دبیرکل مجمع جهانی تقریب اسلامی عنوان کرد؛

لیبرالیسم و تفرقه دو پروژه دشمنان اسلام در برابر معنویت و وحدت

لیبرالیسم و تفرقه دو پروژه دشمنان اسلام در برابر معنویت و وحدت

شهریاری گفت: اسلام آزادی را یک ارزش می‌داند. در عین حال احکام اسلامی آزادی مطلوب را در محدوده اوامر و نواهی خداوند متعال که در قرآن و سنت پیامبر (ص) و اهل البیت (ع) آمده است، تعریف می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع در خطبه‌های نماز عید قربان در حسینیه فاطمه الزهراء سازمان دینی شیعیان مسکو با اشاره به ترکیب دو عنصر معنویت و وحدت در حج ابراهیمی به تشریح معنای تربیتی هر یک از اعمال مناسک حج پرداخت.

وی افزود: احرام نشانه‌ای از لباس قبر و آخرت است و وقوف در عرفات و مشعر و منا و دیگر مناسک حج برای تقویت بندگی در برابر خداوند و شناخت هدف از خلقت بشر است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اظهار داشت: این معنویت در عین اینکه می‌توانست در طول سال انجام شود اما در زمان و مکان معینی واجب شده تا همه مسلمانان در آنجا گرد هم بیایند، در زمان و مکان مشخصی احرام بپوشند و سیل خروشان حرکت حاجیان از میقات به سمت مکه نشانی باشد از قیامت کبری و حضور در محضر الهی و تذکری باشد برای همه مسلمانان که دین اسلام دین جماعت است و خداوند در مقاطع مختلف احکامی را تشریع فرمودند که همراهی و هماهنگی و اجتماع را در پی دارد تا نشانی از خواست الهی برای تقویت روح سیاسی-اجتماعی دین اسلام باشد.

شهریاری لیبرالیسم و تفرقه را دو پروژه دشمنان اسلام در برابر معنویت و وحدت برشمرد و در توصیف لیبرالیسم گفت: اسلام آزادی را یک ارزش می‌داند. در عین حال احکام اسلامی آزادی مطلوب را در محدوده اوامر و نواهی خداوند متعال که در قرآن و سنت پیامبر (ص) و اهل البیت (ع) آمده است، تعریف می‌کند؛ ولی لیبرالیسم ضمن ابراز استغنا از دستورات الهی هیچ محدودیتی برای آزادی بشر قائل نیست، از جمله همجنس‌گرایی، سقط جنین و ارتباطات نامشروع را مجاز دانسته و درصدد است دیانت مردم را تخریب کند و معنویت اجتماعی را به هرزگی و بی‌بندوباری شیطانی مبدل سازد.

کد مطلب 5535786
فاطمه علی آبادی

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