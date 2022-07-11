به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، آرش کردی اظهار داشت: با استقرار هوای گرم، مصرف برق نسبت به هفته گذشته، بالغ بر ۸ درصد افزایش نشان می دهد که نیازمند مدیریت مصرف است.

مدیرعامل شرکت توانیر از افزایش ۱۰ درصدی مصرف برق نسبت به روز گذشته خبر داد و افزود: همکاری مشترکان تاکنون خوب بوده است و همه تلاش ما نیز بر ای تامین برق پایدار شبکه برق کشور برق مورد نیاز مردم است اما در این زمینه نیازمند همکاری بیشتر مردم هستیم.

طبق اعلام مرکز پایش صنعت برق، امروز نیاز مصرف به حدود ۶۶ هزار مگاوات می رسد؛ این میزان همچنین نسبت به اوج نیاز مصرف روز گذشته، ۵ هزار مگاوات افزایش نشان می‌دهد.

امروز از ساعت ۱۲ با شروع ساعات اوج مصرف برق تا ساعت ۱۴، حدود ۲ هزارمگاوات افزایش مصرف برق در سطح کشور رخ داد.