مسجد الشعب؛ جواهری درخشان از معماری اسلامی در قلب صنعا

به گزارش خبرگزاری مهر، مسجد الشعب، بزرگترین مسجد یمن در سال ۲۰۰۸ افتتاح شد. این مسجد که در میدان السبعین در جنوب صنعا، پایتخت یمن واقع شده یک شاهکار معماری منحصر به فرد است که خلاصهای از زیباییهای معماری عربی و اسلامی را در خود جای داده است. نام ابتدایی این مسجد الصالح بود که با پیروزی انقلاب یمن و خلع و کشته شدن علی عبدالله صالح، در سال ۱۳۹۶ به دستور وزارت اوقاف و ارشاد یمن به مسجد الشعب (ملت) تغییر نام داد.
مسجد الشعب با مساحت ۲۲۵ هزار متر مربعی که گنجایش حدود ۴۵ هزار نمازگزار را دارد، شامل دانشکده علوم قرآنی و معارف اسلامی، ۲۵ کلاس درس، کتابخانه، اتاق جلسات، موزه و نمازخانه برای بانوان است. نمازخانه بانوان گنجایش ۴۰۰۰ نمازگزار را دارد.
این مسجد با ۶ مناره به ارتفاع ۱۰۰ متر دارای یکی از بلندترین منارهها در بین مساجد خاورمیانه است. همچنین این مسجد ۵ گنبد دارد که بزرگترین آن حدود ۴۰ متر ارتفاع دارد.
کتیبههای هندسی در دیوارهای مسجد با الگوبرداری از کتیبههای سقف مسجد جامع صنعا، قدیمیترین مسجد تاریخی این کشور که قدمت ساخت آن به دوران پیامبر (ص) میرسد طراحی شده است.
دیوارهای این مسجد از چوب بلوط قرمز همراه با کتیبهها، تزئینات و اشکال هندسی نفیس است که توسط ماهرترین صنعتگران و هنرمندان با دقت و ظرافت بالا کار شده است.
کتیبههای نصب شده بر سقف مسجد حدود ۳۰ هزار قطعه تزئینی رنگی و آراسته به طلای ناب است که در ارتفاع ۲۳ متری نصب شده و تعداد آیات کتابت شده روی دیوارههای مسجد شامل ۷۰۸ آیه از ۶۲ سوره قرآن کریم است.
مسجد الشعب که خلاصهای از ویژگیهای معماری یمنی، عربی و اسلامی را در خود جای داده است، از زمان آغاز تجاوز ائتلاف تحت رهبری عربستان در سال ۲۰۱۵ دستخوش غارت داراییهای گرانبهای خود، از جمله عتیقهجات و اشیای باستانی متعلق به دورههای مختلف تاریخی یمن شده است. این مسجد دارای موزهای بود که هزاران قطعه مهم تاریخی را در خود جای داده بود که پس از جنگ، بخش عمده آن به سرقت رفته است.
نظر شما