زیباترین مساجد جهان

مجله مهر: در ادامه نگاهی به ده مسجد زیبای جهان در این لیست خواهیم داشت:

مسجد الحرام، مکه، عربستان سعودی

مسجد‌الحرام بعد از ماجرای تغییر قبله در صدر اسلام قبله‌گاه مسلمانان شد. این مسجد در شهر مکه کشور عربستان سعودی قرار دارد. بنابر آموزه‌های اسلام هر انسان و موجود زنده‌ای که وارد آن شود ایمن است و نباید به او آسیب رسانده شود. دلیل نام‌گذاری کعبه به بیت‌الحرام این است که خداوند ورود مشرکان را به این مکان مقدس حرام و ممنوع فرموده‌ است. بیت‌الله‌الحرام در شهر مکه قرار دارد و در تاریخ، مورد احترام همگان بوده‌است. بنابر آیاتی از قرآن و روایات امامان شیعه، خانه کعبه نخستین و مقدس‌ترین بنا و اولین مسجدی است که بر روی زمین ساخته شده‌است.

مسجد آزادی عشق آباد، ترکمنستان

این مسجد بزرگ و مدرن توسط دولت قطر بنا شده و دارای کلیه امکانات فرهنگی و تبلیغی و در یکی از بهترین نقاط عشق آباد قرار دارد.

مسجد الصالح صنعا، یمن

این مسجد در ضلع جنوبی صنعاء پایتخت یمن قرار دارد و بزرگترین بنای معماری اسلامی یمن معاصر به شمار می آید. این بنای عظیم که از لحاظ معماری و مهندسی منحصر به فرد است مسجد جامع الصالح نام دارد که از بزرگترین بناهای اسلامی در کشورهای عربی اسلامی بشمار می آید.

این مسجد به دستور رئیس جمهور سابق یمن علی عبدالله صالح در طول هشت سال با هزینه بالغ بر یکصد میلیون دلار ساخته شده است. مساحت مسجد ۲۲۴ هزار و ۸۲۱ متر مربع است و گنجایش جمعیت ۴۵ هزار نمازگزار را دارد. مسجد جامع صالح صنعاء دارای ۶ مناره است که ارتفاع چهار مناره آن ۱۰۰ متر و ارتفاع دو مناره دیگر ۸۰ متر است و از بلندترین مناره ها در منطقه خاورمیانه محسوب می شود. مسجد دارای ۲۳ گنبد با اندازه های متفاوت است که در زوایای مختلف آن قرار دارد.

مسجد الرحمن حلب، سوریه

مسجد الرحمن در حلب سوریه با گنبد رنگین بزرگ و ۶ مناره زیباترین مسجد این کشور جنگ زده محسوب می شود.

مسجد ملی ابوجا، نیجریه

مسجد ملی ابوجا با گنبد طلایی که از پوشش آلومینیومی و طلا کاری در برخی قسمتها بویژه در گنبد مرکزی است در سال ۱۹۸۴ بنا شده است. این مسجد زیباترین مسجد آفریقا نیز محسوب می شود.

این مجموعه شامل محل برگزاری نماز و کتابخانه و سالن کنفرانس و فضای آموزشی است.

مسجد جامع سلطان قابوس، عمان

مسجد جامع سلطان قابوس یکی از مسجدهای اصلی و مهم سلطنت عمان است. فرش مسجد جامع سلطان قابوس در شهر مسقط به سفارش سلطان قابوس اثر هنرمندان ایرانی است. طرح این فرش که در حدود ۵ هزار متر مربع مساحت دارد و از اتصال ۴۸ قطعه کوچک و بزرگ به یکدیگر تشکیل شده، از نقشه گنبد مسجد شیخ لطف الله اصفهان و ترکیب طرح افشان شاه عباسی و سایر نگاره‌های تزیینی ایرانی و اسلامی الهام گرفته ‌است.

مسجد بزرگ جنه، مالی

مسجد جامع در شهر جنه مالی، در غرب آفریقا با ۱۰۰ متر طول و ۴۰ متر عرض بزرگترین بنای خشتی جهان لقب گرفته است. معماری این مسجد و دیگر بناهای خشتی شهر را هنرمندان و صنعت کارانی متبحر از نسل‌های مختلف بر عهده داشتند و آنها را به نحوی می‌ساختند که در مقابل آب باران نفوذ ناپذیر باشند.

مسجد نگارا کوآلالامپور

مسجد نگارا یا مسجد ملی کوآلالامپور از معروف ترین جاذبه های گردشگری کوالالامپور است. این مسجد دارای گنبدی به شکل ستاره است که در نوع خود بی نظیر است. سقف اين مسجد به صورت ستاره‌ای ۱۸ پر به نشانه تعداد ايالت های مالزی ساخته شد.

مسجد جمیرا، دوبی

این مسجد با یک گنبد به ارتفاع ۱۶ متر، و دو مناره مرتفع بطول تقریبی ۴۰ متر، و منبری بسیار مجلل، نمونه‌ای از معماری نوین اسلامی است. در نماسازی این مسجد از سنگ‌های ممتاز به رنگ کرمی مایل به صورتی استفاده شده‌است. تصویر این مسجد بعنوان یکی از نمادهای شهر بر روی اسکناس‌های ۵۰۰ درهمی چاپ شده‌است.

مسجد قل شریف، روسیه

مسجد قل‌شریف، بزرگترین مسجد روسیه، در شهر قازان تاتارستان قرار دارد. مسجد قل‌شریف یکی از مساجد اصلی و بزرگ قرون وسطی در قازان بوده که در سده ۱۶ میلادی ساخته شد. این مسجد با کتابخانه غنی خود باعث ظرافت، زیبایی و تزئین پایتخت خان‌های قازان و مرکز آموزش مذهبی، گسترش علوم در قسمت مرکزی روسیه در سده ۱۶ میلادی بود.

این مسجد به افتخار آخرین امام جماعت خود «سید قل‌شریف» یکی از رجال سرشناس مذهبی، عالم، شاعر و سیاست‌مدار و از فرماندهان دفاعی شهر قازان تغییر نام داد.