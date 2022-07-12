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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۳۹

ریویان صدها کارمند خود را اخراج می‌کند

ریویان صدها کارمند خود را اخراج می‌کند

شرکت ریویان سازنده انواع خودروهای برقی که تصور می‌شد روزهای خوبی را سپری می‌کند، قصد دارد صدها تن از کارکنان خود را اخراج کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع آگاه گزارش داده‌اند، شرکت ریویان به طور حتم صدها کارمند خود را اخراج می‌کند که احتمالاً این افراد حدود ۵ درصد از کل نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند.

به دنبال افشای این خبر، ارزش سهام این شرکت در معاملات بعد از ظهر دیروز با ۶.۶ درصد کاهش به ۲۹.۸۷ دلار به ازای هر سهم رسید. ریویان تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱ بیش از ۱۰۰۰۰ کارمند در سراسر جهان داشت.

ادعا شده اخراج‌ها هنوز در مرحله برنامه‌ریزی هستند و هیچ تصمیمی قطعی نشده است.

ریویان هفته گذشته اعلام کرد در سه ماهه دوم سال جاری میلادی بیش از ۴۴۰۰ دستگاه خودرو تحویل داده که تقریباً چهار برابر بیشتر از سه ماهه قبل از آن است و در مسیر رسیدن به هدف تولید ۲۵۰۰۰ دستگاه خودرو برای سال ۲۰۲۲ قرار دارد.

کد مطلب 5536194

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