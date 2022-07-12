به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت صبح امروز (سه شنبه) در نشست خبری با اهالی رسانه ضمن تبریک ایام اعیاد قربان و غدیر، اظهار داشت: ما در هفته تأمین اجتماعی قرار داریم و این ایام را به خانواده تأمین اجتماعی تبریک عرض می‌کنم. خدا را شکر در سالی که گذشت تأمین اجتماعی توانست گام‌های مثبت رو به جلویی بر دارد. بخشی از پرداخت‌های سازمان تأمین اجتماعی تا آذر سال گذشته از طریق استقراض بانک ملی و به شیوه‌های معیوب خلق پول تأمین می‌شد و در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی توانست بدون استقراض تأمین خود را انجام دهد.

دولت ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی تأمین اجتماعی را تسویه کرد

وی عنوان کرد: دولت نیز با اقدام جهادی خود قریب ۸۸ هزار میلیارد تومان را توانست تسویه کند و امسال نیز ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است که انشاالله تسویه شود و کمک کند این صندوق به شرایط با اقتدار خود باز گردد.

سخنگوی دولت در رابطه با فعال شدن مسیر حمل و نقل کانتینری، افزود: با توجه به صرفه این مسیر، پیش‌بینی می‌شود این مسیر جایگزین ترانزیتی و حمل و نقلی بسیاری از مقاصد شود و کمک کند کشور ما به جایگاه اصلی خود در بهره‌ وری حمل و نقل کالا باز گردد.

بهادری جهرمی بیان کرد: توجه به ظرفیت جغرافیایی کشور و فعال سازی این ظرفیت‌ها از اولویت‌های کشور است و خبرهای خوشی تاکنون برای ما به همراه داشته است و در این حوزه در یک ماه اخیر بیش از نیمی از سال، در سال ۹۹ و ۹۸ ترانزیت صورت گرفته است و در حال حاضر نیز به رکوردهای تاریخی ترانزیت کالا نزدیک شدیم و امید می‌رود امسال رکورد تاریخی حمل و نقل ترانزیتی کالا را بشکنیم.

وی اضافه کرد: امیدوار هستیم با همت جهادی در دولت به ویژه در وزارت نیرو برای حل بحران آب در استان‌های مختلف در نیمه بعدی منتظر خبرهای خوش باشیم. امیدوار هستیم طرح آبرسانی غدیر در این ایام به افتتاح برسد. برای این طرح پیش‌بینی تحقق ۳۰ ماهه شده بود که امیدوار هستیم با اجرایی شدن، کمک حال مردم خوزستان برای حل بخش کوچکی از مشکلات آبی این استان باشد.

سخنگوی دولت با اشاره به شیوع کرونا در کشور، تصریح کرد: خواهش من این است که هم‌میهنان به منظور حفظ جان خود و شهروندان، استانداردها را در نظر بگیرند و واکسن یادآور را به صورت خاص مورد توجه قرار دهند. وزارت بهداشت و ستاد کرونا پیش‌بینی لازم را داشته باشند.

بررسی اعتراضات در مورد یارانه‌ها به اتمام رسید

بهادری جهرمی در رابطه با یارانه‌های جدید، خاطرنشان کرد: بررسی اعتراض‌ها به اتمام رسیده است و در این مرحله واریز آنهایی که مستحق یارانه تشخیص داده شده بودن یارانه دریافت خواهند کرد و هر عزیزی که مستحق باشد از روز اول، یارانه دریافت خواهد کرد. علاوه بر آن، بخشی از افراد را داشتیم که اصلاً سال‌ها یارانه دریافت نمی‌کردند که ثبت نام کردند و آنها نیز در این مرحله در صورت دسته بندی در دهک‌های ۹ گانه یارانه دریافت خواهند کرد. واریز یارانه آغاز شده است و ادامه خواهد داشت.

وی در رابطه با نظر دولت در مورد تغییر سرمربی تیم ملی گفت: موفقیت تیم ملی کشور یک خواسته همگانی در کشور است و پیروزی تیم ملی افتخار ملی برای همه ما است. فدراسیون فوتبال به عنوان متولی موضوع درخواست هایی برای حل برخی مسائل داشتند و صرفا در جهت پشتیبانی از برخی تصمیمات دولت اعلام آمادگی کرد جلساتی میان فدراسیون و وزارت ورزش برگزار شود.

سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت برای بعضی مسائل و تصمیم گیری ها کمک کرد و اما دولت تاکید دارد در هیچ مرحله ای دخالت نخواهد داشت. ملاقات هایی اما نه در سطح رئیس جمهور و معاون اول ایشان برای تغییرات در نهاد ریاست جمهوری برگزار شده است. از ویژگی های این دولت مردمی بودن و در دسترس بودن و آمادگی برای شنیدن سخنان حق بوده است.

بهادری جهرمی تاکید کرد: اما دولت در حوزه فنی و تخصصی فوتبال به هیچ وجه دخالت نخواهد کرد اما آمادگی کنم به تصمیمات فنی را دارد. دولت با جدیت مدافع عملکرد تیم خواهد بود. دولت یعنی وزارت ورزش با تیم مربوط و مسئولان جلساتی به منظور حمایت های مالی و دیپلماتیک داشته است.

سخنگوی دولت در رابطه با ابلاغ قانون عفاف و حجاب مصوب سال ۸۴ از سوی رئیس جمهور، تصریح کرد: قانون مصوب سال ۸۴ است و ابلاغ جدیدی صورت نگرفته است و همه ما مکلف به اجرای قانون هستیم و پیشرفت امور مستلزم توجه به قانون و تحقق نظم شهری است و تحقق حقوق شهروندی نیز مستلزم توجه به همین قانون است. نباید هیچ‌گونه دسته بندی در مورد مردم صورت گیرد و همه مردم باید از تمامی حقوق خود بهره مند شوند.

بهادری جهرمی در رابطه با مجوزهای افزایش قیمت برخی کالا و سیاست دولت در این راستا، افزود: برای بار چندم این موضوع را توضیح می‌دهم. سیاست دولت در اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها از دلال‌ها به سمت خود مردم حرکت می‌کرد و در این شرایط کالاهای اساسی وارداتی شامل افزایش قیمت می‌شوند و برخی کالاهای منتج کالاهای اساسی نیز با تأثیر از آن دچار افزایش قیمت می‌شوند و دولت اعلام کرد به منظور عادلانه سازی یارانه‌ها مکلف به انجام این امور است و این سیاست آثار کوتاه مدتی می‌گذارد که برای جبران همان هم مبلغ ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان واریز شد.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع و صرف‌نظر از اجرای هر سیاست اقتصادی، هر کالا سالانه ۳۰ یا ۴۰ درصدی افزایش قیمت دارند و همزمان مصوبات قانونی هم داریم که روی تورم و افزایش قیمت کالاها اثر می‌گذارد. همزمان هم آثار تورم جهانی در اقلام مختلف داریم و این بخش‌های مختلف تورمی آثار تورمی به جای می‌گذارد و به تبع آن اتحادیه‌ها افزایش قیمت‌های سالانه را درخواست می‌کنند که به ستاد تنظیم بازار می‌آید و در صورت مستند بودن تصویب می‌شود.

سخنگوی دولت تاکید کرد: آنهایی هم که مورد پذیرش قرار نگیرد، مکلف می‌شوند قیمت‌ها را به قیمت سابق برگردانند. محکومیت‌های متعددی در این حوزه داشتیم و یکی از فروشگاه‌های اینترنتی معروف به دلیل افزایش قیمت سه کالا محکوم شدند و اتحادیه‌ها هم مکلف شدند، دلایل افزایش قیمت خود را در سامانه اعلام کنند. دولت برای اصلاح آثار تورمی لوایحی را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.

بهادری جهرمی در رابطه با اظهار نظر مدیر اجرایی زر ماکارون برای ورود به واردات صنعت خودرو، گفت: اساساً یکی از دلایل سیاست دولت برای صدور واردات خودرو ممانعت از انحصار خودرو بوده است. طبیعتاً مطابق آئین نامه دولت استانداردها و ضوابط قانونی مشخصی برای همه سرمایه گذارانی که علاقمند به ورود به این حوزه هستند تعبیه شده است؛ تمام کسانی که شرایط چارچوب‌های پیش‌بینی شده را داشته باشند، مجاز هستند اعلام آمادگی کنند و خواهند توانست در مسیر واردات خودرو، ورود داشته باشند.

وی در رابطه با تحریم‌ها و مذاکرات دوحه تصریح کرد: قطعاً جمهوری اسلامی در جاده تحریم‌ها متوقف نخواهد شد. دولت با پیش‌بینی هایی که در خنثی سازی تحریم‌ها دارد همچون گذشته به مسیر خود ادامه خواهد داد.

وزیر پیشنهادی کار در موعد مقرر به مجلس معرفی می‌شود

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه «وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه زمانی به مجلس معرفی می‌شود؟ آیا قرار است پس از فرصت دوماهه ای که دولت از مجلس درباره (تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی) درخواست کرده، سه وزیر به مجلس معرفی شوند، یا وزیر کار زودتر معرفی خواهد شد؟» بیان کرد: در خصوص وزیر کار، قانون موعد را مشخص کرده است که موعد سه ماهه است و در همان موعد، معرفی وزیر صورت خواهد گرفت.

بهادری جهرمی یادآور شد: طرح تشکیل وزارت بازرگانی پیش از این در مجلس به تصویب رسیده بود و در شورای نگهبان با مخالفت مواجه شده بود و مجدد مورد سوال جدید از دولت قرار گرفت و دولت نظر خود را اعلام کرد و باید منتظر بود کمیسیون مربوطه چه تصمیمی در مورد این طرح خواهد داشت و شورای نگهبان چگونه آن را قلمداد خواهد کرد و پس از آن خواهیم دید چگونه باید به آن عمل شود. دولت در نهایت در چارچوب قانون به آن عمل خواهد کرد.

وی در رابطه با آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان، تاکید کرد: عادلانه کردن پرداخت حقوق بازنشستگان و شاغل بخش‌های عمومی و کارگران جز وعده‌های دولت بوده است و عادلانه کردن حقوق به منظور آن بوده است که افرادی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند، افزایش داشته باشد. اجرای سیاست پلکانی معکوس در این زمینه کمک می‌کرد که متأسفانه مجلس با آن موافقت نکرد. وقتی در کشور تورم وجود دارد فشار تورم برای دهک‌های پایین بیشتر از دهک‌های بالای جامعه است و به همین دلیل انتظار می‌رود افزایش حقوق دهک‌های پایین بیش از دهک‌های بالا باشد و غیر آن عادلانه نخواهد بود.

سخنگوی دولت اضافه کرد: تصمیم دولت پیش از این در مورد بازنشستگان گرفته شده است و پس از مکاتبه بازنشستگان، رئیس‌جمهور دستور دادند سازمان تأمین اجتماعی با تدابیر خود پرداخت‌ها را انجام دهند.

بهادری جهرمی در رابطه با تصمیم نهایی دولت برای ارائه کالابرگ الکترونیکی، تصریح کرد: قانون گذار در قانون بودجه تکلیف این موضوع را مشخص کرده است، اما تا زمانی که زیرساخت لازم برای تأمین کالابرگ الکترونیک فراهم نشود همین مسیر پرداخت نقدی یارانه ادامه پیدا خواهد کرد.

وی در رابطه با آئین نامه واردات خودرو، تصریح کرد: این آئین نامه خیلی پیش از این به دولت ارائه شده بود و در برخی مواد شائبه و برداشتی وجود داشت مبنی بر اینکه ممکن است منجر به انحصار شود و به همین دلیل زمان برد و چندین جلسه ادامه داشت. تاکید دولت جلوگیری از انحصار و تقویت کمی و کیفی تولید خودرو است، تا همزمان منابع ارزی هم وجود داشته باشد. چند جلسه‌ای هست موضوع در صحن دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد و معمولاً اولویت با مصوباتی است که قید زمانی دارند، در نتیجه برخی موارد در صف قرار می‌گیرند و هر جلسه نوبت آن برسد، انجام خواهد شد.

هیچ فساد، اختلاس یا رشوه ای در پرونده تخلف نهاده های دامی صورت نگرفته است

سخنگوی دولت در رابطه با یک پرونده مربوط به تخلف نهاده های دامی بیان کرد: در پرونده تخلف نهاده های دامی، هیچگونه اختلاس، رشوه و فسادی صورت نگرفت. با ورود به موقع وزارت اطلاعات از بروز فساد پیشگیری شد. سوء جریانات و برخی تخلفات از نظامات اداری که صورت گرفت در مجموعه قوه مجریه رسیدگی و برخورد شد. هیچگونه ارز یا ریالی در اختیار شرکت خصوصی قرار نگرفت. رسانه ها از تکرار عناوین نادرست و تکدر ذهن مردم خودداری کنند.

آئین نامه ساماندهی کوله بران به زودی ابلاغ می‌شود

سخنگوی دولت در خصوص تصمیمات دولت برای کوله بران، اظهار کرد: آئین نامه ساماندهی کوله بران و آئین نامه «ته لنجی» نهایی شده و در حال اصلاحات ویرایشی است و به زودی ابلاغ خواهد شد. در هر دو حوزه قواعدی به منظور حمایت از کوله بران و ملوانان پیش‌بینی شده است که منجر به قاچاق نشود، بلکه منجر به گسترش تجارت بین مرزی شود. اقداماتی هم همزمان در این راستا محقق شده که مذاکره برای فعال سازی مجدد بازارچه‌های مرزی از آن جمله است. پیگیری جهت مجاب کردن کشورهای مجاور برای فعال سازی انجام شده است تا کوله بران و ملوانان کاملاً قانونی کالاهای قانونی را در مسیر کاملاً قانونی پیش ببرند. حفظ کرامت و امنیت این عزیزان از اولویت‌های دولت است.

بهادری جهرمی در رابطه با اجرای حذف یارانه نان، اضافه کرد: خواهش می‌کنم از حذف یارانه استفاده نشود. ما هیچ افزایشی برای قیمت نان و پرداخت از جیب مشتری در حوزه نان نخواهیم داشت و مسیر تخصیص یارانه آرد تغییر خواهد کرد. مسیر آن در حال انجام است و در تمام استان‌ها کارت خوان‌های مخصوص در حال نصب است و اشراف دولت نسبت به مسیر صفر تا صد واردات، تولید و فروش نان صورت گرفته است. اجرایی نهایی این تغییر مسیر هنوز به دلیل آماده نبودن زیرساخت آغاز نشده است. وزارت اقتصاد مجری این طرح است و سخنگوی اقتصاد دولتی درباره آن اطلاع رسانی خواهد کرد.

وی در رابطه با یارانه دارو، گفت: در حوزه دارو هم مشابه بحث نان هیچ گونه افزایش قیمتی در پرداخت از جیب اتفاق نخواهد افتاد و در کنار آن توسعه و همگانی شدن بیمه و توسعه داروهای تحت پوشش بیمه را خواهیم داشت و اتباع هم با ثبت نام در یک سامانه در چارچوب بیمه موجود از خدمات بیمه‌ای بهره مند خواهند شد. تدابیری هم برای تسریع و تسهیل نسخه الکترونیک داشتیم.

سخنگوی دولت در رابطه با نحوه تنظیم برنامه هفتم توسعه گفت: در تدوین برنامه هفتم، دولت تابع قانون خواهد بود و هر سیاستی پیش‌بینی شود دولت همان مسیر را اجرا خواهد کرد. در مورد اینکه ممکن است تمدید یا استمرار برنامه ششم باشد، درست است که برنامه‌های سابق درست اجرا نشده است اما در اجرای قانون باید علم همگانی صورت گیرد تا شاهد رشد فرهنگی و اقتصادی در کشور باشیم.

بهادری جهرمی در رابطه با برنامه دولت برای امر به معروف در حوزه حجاب در جامعه، تاکید کرد: قانون عفاف و حجاب مصوب سال ۸۴ است اما هیچ کدام از مقامات حق ندارند که دسته بندی میان مردم ایجاد کنند. مردم ما نشان دادند قانون مدار هستند و این فرهنگ همگانی احترام به قانون و حاکمیت قانون در جامعه ما مورد توجه است.

وی در رابطه با بازار بورس، گفت: وعده اصلی بورسی رئیس‌جمهور ثبات در بازار بورس بود. با پیگیری‌های جدی دولت، بسیاری مکلف شدند سودهای سهام خود را پرداخت کنند و رقم قابل توجهی توزیع شود که در یک سال اخیر صورت گرفته است و طبق آمار از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تا کنون رشد ۱۰ درصدی داشتیم.

سخنگوی دولت در پایان در رابطه با برخی قطعی برق‌ها، گفت: دولت از زمستان به فکر تابستان بود، یعنی از سال گذشته برنامه ریزی در حوزه مصرف برق صورت گرفت و ۱۰ درصد مصرف برق بیشتر در اختیار برخی کارخانه‌های تولیدی قرار گرفت. در مورد مصرف خانگی هم دولت معتقد بود باید به خودش سخت بگیرد.

بهادری جهرمی تاکید کرد: امسال با تغییر ساعات اداری کارکنان و با ابلاغ آئین نامه شیوه مصرف برق و با همراهی خود مردم و زیرساخت‌های توسعه و تقویت برق با مشکل خاصی روبرو نبودیم و استمرار این مسیر در گرو استمرار همراهی مردم است.