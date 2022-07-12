سیاست دولت سیزدهم همان مسیر دولت قبل در مدیریت نرخ ارز است

به گزارش خبرنگار مهر درمیزگرد بررسی عملکرد یک سالگی دولت سیزدهم در اقتصاد که با حضور غلامرضا مصباحی مقدم و حسین راغفر برگزار شد حسین راغفر در این برنامه با اشاره به ضرورت ارائه برنامه‌های روشن و جزئی برای پیشبرد اهداف اقتصادی در کشور، برنامه دولت سیزدهم را کلی و در راستای اهداف کلی برنامه‌های توسعه در کشور عنوان کرد و گفت: برنامه‌های توسعه در کشور مجموعه‌ای از آرزوهای سیاستگذاران است و در سال‌های گذشته کارنامه مشخصی از نتایج سالیانه اهداف ارائه نشده است.

وی کم توجهی به این مساله را موجب سردرگمی مردم، دولت و فعالین اقتصادی عنوان و اظهار کرد: برنامه‌های دولت در یکسال گذشته کلی بوده و انتظار داریم تا مشخص شود دولت برای تولیدی که در یک دهه گشته مزین به این نام شده است چه برنامه جزئی و دقیقی دارد.

این استاد دانشگاه افزود: باید مشخص شود که دلایل استهلاک سرمایه گذاری و موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی چیست.

راغفر ویژگی ضروری برای دولت را در شرایط کنونی اقتدار عنوان کرد و افزود: دولت اگر می‌خواهد متفاوت از دولت‌های قبل باشد باید مقتدر باشد و در این مسیر باید همه قوا در کنار دولت باشند.

تأثیر نامطلوب نرخ ارز بر انتظارات تورمی

راغفر، برنامه دولت در زمینه مدیریت نرخ ارز را ادامه سیاست غلط دولت قبل دانست و گفت: اقدامات انجام شده و شجاعت دولت در افزایش نرخ ارز تأثیر روانی بر جامعه گذاشت.

وی با بیان اینکه شاخص عملکرد دولت را باید در رفتار مردم جستجو کنیم افزود: در سه سال گذشته بالغ بر هفت میلیارد دلار در کشورهای همسایه مسکن خریده شده است.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: امروز شاهد بی‌سابقه‌ترین روند مهاجرت از سوی نخبگان، طبقه متوسط و پایین هستیم و در نیروی کارگر ساده با چالش رو به روایم.

وی منشأ اصلی تورم را حاکمیت عنوان کرد و افزود: اصلی ترین مانع توسعه و اشتغال و عوامل فساد گروه‌های پرقدرتی هستند که از دل دولت و قدرت بیرون می‌آیند و دولت مقتدر باید بتواند در مقابل آنها بایستد.

این اقتصاددان با بیان اینکه برنامه‌های آزادسازی قیمت‌ها جز تخریب اقتصاد کشور و فقیرتر شدن مردم حاصلی ندارد افزود: روندی که دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ داد اشتباه بود و دیدیم که علی‌رغم اینکه گفته می‌شد حذف آن تأثیر زیادی در وضعیت تورم ندارد، داشت.

راغفر با اشاره به امکان کاهش نرخ ارز به زیر ۱۰ هزار تومان گفت: روند قیمت ارز باید در راستای تولید باشد.

وی با بیان اینکه دولت جدید امیدواری ایجاد کرد افزود: متاسانه گروه‌هایی می‌نشینند و تعیین می‌کنند که چه قانونی تصویب شود و در واقع می‌توان گفت دولت در تسخیر صاحبان سرمایه است.

راغفر نرخ تورم را افزایشی پیش بینی کرد و گفت: بی سابقه ترین نرخ تورم را شاهد بودیم و در خصوص تورم خوراکی‌های شاهد تورم ۲۵.۵ درصدی بودیم که رقم بالایی است.