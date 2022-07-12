«ده غلط مشهور درباره اسرائیل» به چاپ سوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «ده غلط مشهور درباره اسرائیل» نوشته ایلان پاپه مورخ مشهور اسرائیلی برای سومین بار توسط انتشارات کتابستان معرفت منتشر شده است.
در سالهای گذشته مورخان زیادی در سراسر جهان و مخصوصاً جهان اسلام به نقد ادعاهای دروغین اسرائیلیها برای حضور در سرزمینهای اشغالی پرداختهاند، اما نظرات مورخانی که از دل اسرائیل و یهود برخاستهاند، حائز اهمیت است. ایلان پاپه یکی از این مورخان است که نظراتش در سالهای اخیر سرو و صدای زیادی به پا کرده است.
کتابهای مختلف او درباره درگیری اسرائیل و فلسطین باعث شده است که او شهرت فراوانی در این حوزه کسب کند. ایلان پاپه از جمله مورخان جدید اسرائیلی است که تشکیل اسرائیل را مقصر فقدان صلح در خاورمیانه دانسته و صهیونیسم را خطرناک پنداشته و خواستار تحریم بینالمللی دانشگاهیان اسرائیلی شده است.
اما شاید مهمترین کتاب پاپه بعد از «پاکسازی نژادی فلسطین» را بتوان «۱۰ غلط مشهور درباره اسرائیل» دانست که پس از انتشار سر و صدای زیادی به پا کرد. پاپه در این کتاب ۱۰ افسانهای را که اسرائیل بر پایه آن بنا نهاده شده است، مورد ارزیابی قرار داده و جعلی بودن آن را به جهانیان نشان داده است.
پاپه در این کتاب ابتدا ۱۰ گزاره تاریخی را که بنیاد کشور جعلی اسرائیل شده است، مطرح کرده است و در ادامه با دلایل تاریخی و مستندات و شواهد این ادعاها را مورد مداقه قرار میدهد.
چاپ سوم این کتاب با ترجمه وحید خضاب در ۲۹۲ صفحه با قیمت ۹۵ هزار تومان عرضه شده است.
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