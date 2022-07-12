«سلام فرمانده» در «بنت جبیل» طنین انداز شد + فیلم و تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، هزاران شهروند لبنانی در ورزشگاه شهر «بنت جبیل» در جنوب این کشور نسخه لبنانی سرود سلام فرمانده را با عنوان «إمام زمانی» (امام زمان من) سر دادند و محبت خود را به حضرت مهدی (عج) ابراز داشتند.

حاضران در این تجمع که به دعوت جمعیت پیشگامان امام مهدی (عج) برگزار شد، همچنین وفاداری خود را به دبیرکل حزب الله لبنان که سال ۲۰۰۰ در ورزشگاه بنت جبیل جمله مشهور «به خدا قسم که اسرائیل از خانه عنکبوت سست‌تر است» را اظهار داشت، اعلام کردند.

آنها همچنین ضمن خواندن نسخه لبنانی سلام فرمانده، تصاویر شهدا، امام خمینی (ره) رهبر معظم انقلاب و پرچم‌های مقاومت را با خود حمل می‌کردند.

این ششمین تجمع گسترده مردم لبنان در روزهای اخیر برای اجرای سرود سلام فرمانده است و آنها این سرود را در مناطق بعلبک، صور، زوطر در جنوب لبنان و منطقه المعیصره در کسروان و همچنین ضاحیه جنوبی بیروت اجرا کردند.