نمایش «تزکیه» هنرمندان معاصر به میزبانی «لاله»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گالری، نمایشگاه گروهی تصویرسازی هنرمندان معاصر ایران با عنوان «تزکیه» در نگارخانه لاله برگزار میشود.
این نمایشگاه حاصل تلاش جمعی از هنرمندان معاصر ایران است که با رویکرد تصویرسازی گردآوری و انتخاب شده است، در این نمایشگاه سعی در نمایش و بررسی تکنیکهای مختلف تصویر سازی بوده که کنکاشی در رسیدن به ساختار تصویری و بیان دغدغههای درونی هنرمندان تصویرگر بوده است.
در بیانیه این نمایشگاه آمده است: «امروزه، تصویر محیط زندگی انسان را احاطه کرده و در فعالیتهای اجتماعی او نقش اساسی را بر عهده دارد. در این میان تصویرگران این نمایشگاه سعی کردهاند با خلاقیت و نوآوری و بهرهگیری از شیوههای نوین اجرایی و از حیث تکنیک نیز غنی باشند. رسیدن به جامعهای سالم و بی آلایش که در آن فرمها و رنگها بیان کننده آلام جامعه و همچنین خطوط برای بیان احساسات پاک و ایجاد روابط عمیق بین تکتک افراد جامعه است.»
شیما ادیب زاده، سعید امکانی، رؤیا بیژنی، ماهنی تذهیبی، مژگان حاجی محمدی، محمد مهدی حیدری، مصطفی خزایی، مارال دهقانی، مهشید راقمی، ایلگار رحیمی، مهرنوش ستوده، محمد علی سعیدی، سید حسامالدین طباطبایی، کمال طباطبایی، عاطفه فتوحی، آسیه گونه زاده، سحر الهی، زهرا مداح، امیر مفتون، اکبر نیکان پور، مرتضی یزدانی آثارشان را در «تزکیه» به نمایش خواهند گذاشت.
آئین گشایش نمایشگاه روز جمعه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۶ تا ۱۹ با حضور هنرمندان و دوستداران هنر در نگارخانه لاله برگزار میشود و نمایشگاه تا ۲ مرداد ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۹ تا ۱۸ و پنج شنبهها ساعت ۹ تا ۱۳ به جز روزهای تعطیل دایر خواهد بود. علاقهمندان میتوانند برای بازدید و خرید آثار به نگارخانه لاله، واقع در خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی بوستان لاله، روبهروی پارکینگ طبقاتی لاله مراجعه کنند.
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