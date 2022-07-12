به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ادامه سفر به روسیه با حضور در محل اقامت کارگزاران ایرانی در مسکو ضمن حضور در نماز جماعت ظهر و عصر در شورای فرهنگی سفارت ایران در مسکو حضور یافت و با اعضای شورا به بحث و گفتگو پرداخت.

این جلسه به دعوت جلالی سفیر ایران در روسیه و با حضور اعضای این شورا، حجت الاسلام اکبری جدی، حجت الاسلام عبداللهی و احمدوند رایزن و دیگر اعضای وابسته علمی و فرهنگی در سفارت ایران تشکیل شد.

شهریاری در این نشست با اشاره به دو عنصر معنویت اسلامی و وحدت اسلامی، ایجاد تفرقه در جهان اسلام از طریق جنگ، تکفیر، ترور، تنازع و مشاجره رسانه‌ای را از نقشه‌های اصلی استکبار جهانی برای زمین‌گیری مسلمانان برشمرد و بر رعایت اصول وحدت اسلامی تأکید کرد.

وی همچنین رعایت حقوق شهروندان در هر کشوری را از اصول ارتباطات بین‌الملل برشمرد و ضمن تبیین بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه بین‌الملل در چله دوم انقلاب اسلامی، اصول راهبردی پیشنهادی برای رویکردهای بین‌المللی در گام دوم انقلاب را برای حاضرین تشریح کرد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، همکاری و هم‌افزایی مسلمانان را از جمله این اصول راهبردی عنوان کرد که می‌تواند در کنار دو عنصر معنویت اسلامی و رعایت اصول وحدت اسلامی، پلکانی برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی باشد و این مهم بدون همکاری همه مذاهب و فرق و همه اقوام در کشورهای اسلامی امکان‌پذیر نیست.

شهریاری در ادامه ضمن توصیفی از موقعیت فعلی روسیه در جهان اسلام، پیشنهاداتی درباره سفر به ایران و همکاری با مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ارائه کرد.

در ادامه این دیدار جلالی گزارشی از سفر اخیر خود به چچن ارائه کرد و زمینه مساعد برای همکاری مفتیان روس با مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی را متذکر شد.