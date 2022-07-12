آژانس امنیت ملی آمریکا به وب سایت گروه هکری روسی حمله کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، گروه هکری روسی «RaHDit» اعلام کرد که در پی افشاگری های اخیر این گروه از اطلاعات محرمانه به دست آمده از ارتش اوکراین و همچنین نقش آمریکا در حملات کی یف به خاک روسیه و همچنین حذف اطلاعات کارکنان سرویس امنیتی اوکراین (SBU)، آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) وب سایت این گروه را مورد حملات «DDoS» (حملات سایبری جهت جلوگیری از ارائه خدمات توسط سایت) قرار داده است.

یکی از هکرهای این گروه در گفتگو با ریانووستی در این باره گفت: ما تهدیدی علیه خود دریافت نمی کنیم، زیرا آنها نمی دانند ما چه کسی هستیم. با این حال، وب سایت ما در معرض حملات DDoS دائمی است. حملاتی انجام شد که متعلق به سرویس NSA آمریکا بود.

روز گذشته این گروه اعلام کرد که طبق آخرین اطلاعاتی که به دست آورده است، سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا اطلاعات راداری، نقشه و همچنین تصاویر ماهواره‌ای از خاک روسیه را به اوکراین می‌دهد تا کی یف بتواند در حملات موشکی و توپخانه‌ای خود به اهدافی در خاک روسیه از آنها استفاده نماید.

همچنین RaHDit به همراه گروه هکری اوکراینی «Beregini» توانستند به اسناد محرمانه مربوط به عملیات نیروهای مسلح اوکراین دست بیابند.

در ماه ژوئن، RaHDIt اطلاعات ۷۰۰ کارمند سرویس امنیتی اوکراین را برای عموم منتشر کرد. در آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، این گروه هکری به طور همزمان تمام ۷۵۵ وب سایت دولت اوکراین را هک کرد، به ویژه وب سایت های مقامات محلی در سراسر اوکراین هک شدند.